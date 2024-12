Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #19 a SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”șepcile roșii” au înregistrat toate cele trei puncte.



Ce a remarcat Florin Prunea la Ioan Ovidiu Sabău: ”Nu l-am văzut niciodată așa”



Florin Prunea, fost internațional român, a remarcat maniera în care Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul gazdelor, s-a implicat în meci, în special agitația tehnicianului de la marginea terenului.



”Repet, Neluțu Sabău aseară... Nu l-am văzut niciodată așa. I-a împins de pe margine, a pus o presiune pe ei... Tot timpul a stat numai acolo. Niciodată nu l-am văzut așa”, a spus Florin Prunea, potrivit DigiSport.



Sabău a declarat după meci că echipa sa a traversat un moment dificil cauzat de cele trei înfrângeri consecutive și a explicat ce a schimbat la pauza meciului cu CFR Cluj, dar și starea de nervozitate avută la marginea terenului.



”Spectacol, un meci frumos, am reușit să facem față presiunii care a fost asupra noastră, după o perioadă destul de grea în care e normal ca anumite persoane să tragă niște concluzii, pentru că nici noi nu am arătat foarte bine. Era normal ca lumea să nu ne mai privească cu încredere. Veneam după trei înfrângeri, noi am dominat meciurile, nu ne-a intrat mingea în poartă. Din punct de vedere psihic, clar, esti jos total, pentru mine a fost o problemă majoră să lucrez la mintea lor, la calitățile lor, să își recapete încrederea. Ai situații, dar nu intră mingea în poartă. Această victorie a venit exact la momentul potrivit.



Sunt lucruri legate de abordare, cum să avem încredere în noi, că putem întoarce rezultatul. Au fost momente când trebuia să fim mai concentrați. Nu trebuia să cădem, iarăși, la ultima fază un 11 metri și cazi total din punct de vdere mental, îți pierzi încrederea. Aveam nevoie la pauză de un ton mai ridicat, cu o altă atitudine și pe bancă. Nu mai puteam, ei aveau nevoie de un alt antrenor la acest joc și după acele jocuri unde probabil și calmul meu, și liniștea pe care am avut-o, și sfaturile trebuiau date cu un alt ton. Așa am considerat, că astăzi trebuia să mă implic mult mai mult de pe margine, chiar dacă în unele momente nu am arătat prea bine ca antrenor”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

