Gigi Becali a dezvăluit, după ce FCSB a reușit să o învingă pe PAOK Salonic cu 1-0 în Europa League, faptul că, la un moment dat, a primit o ofertă pentru a vinde clubul.



Ofertă de 50.000.000€ pentru FCSB?! Dezvăluirea lui Gigi Becali: ”M-au sunat americanii”



Afaceristul a precizat că a fost apelat de americani, care erau dispuși să ofere 50 de milioane de euro pentru a cumpăra FCSB. Gigi Becali a precizat însă că, după o conversație pe care a purtat-o cu familia sa, a decis să refuze oferta și să închidă negocierile.



”Eu ziceam la mișto. Adică, eu am vrut să vând, dar nu ți-am zis ce s-a întâmplat. M-au sunat niște americani și m-au întrebat dacă dau echipa. Le-am spus că dacă dau 50 milioane (n.r.- de euro) le-o dau. I-am zis că are dreptate M-a sunat ăla a doua zi și i-am zis că am vorbit cu familia și nu o mai dau (n.r.- echipa).



Mi-a zis după: ‘Domnule, zi un preț!’. Și atunci am avut tentația să spun 100 de milioane, dar m-am oprit.



M-am gândit că dacă eu îi voi cere 100 de milioane și el va zice ‘da’, apoi eu sunt obligat. Ce fac, îmi iau cuvântul înapoi? Și m-am oprit, mi-am mușcat limba. Am zis că poate îmi dă ăsta și 100. Era o companie americană. Mi-am mușcat limba ca dacă îi zic da, trebuie să o dau după aceea”, a spus Gigi Becali



FCSB a învins-o pe PAOK Salonic cu 1-0



Formația dirijată de Elias Charalambous s-a deplasat în Grecia pentru a evolua în etapa a doua din Europa League cu echipa antrenată de Răzvan Lucescu.



FCSB a deblocat tabela de marcaj în minutul 45+8, grație reușitei lui Daniel Bîrligea. În actul secund, Darius Olaru a fost eliminat în urma unei deposedări neregulamentare (minutul 56).



Totuși, roș-albaștrii au rezistat eroic în fața presiunii grecilor, iar la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a rămas nemodificată: 1-0 în favoarea FCSB.