Unicul gol al meciului a fost marcat de Adrian Şut (minutul 30), care l-a surprins pe portarul Laurenţiu Popescu cu un şut de la aproximativ 25 de metri. FCSB a încheiat meciul în inferioritate, după ce fundaşul Siyabonga Ngezana a fost eliminat (90+1), pentru al doilea cartonaş galben.

Universitatea Craiova a pierdut primul meci cu Mirel Rădoi pe bancă în acest mandat, după cinci victorii şi un egal. De cealaltă parte, FCSB a ajuns la 14 meciuri consecutive în campionat, nouă victorii şi cinci egaluri.

Ionel Dănciulescu este de părere că FCSB este principala favorită pentru cucerirea unui nou titlu de campioană și a făcut o remarcă despre evoluția Universității Craiova, în partida de pe Arena Națională.

"Principala candidată la câștigarea titlului. În prima repriză a existat o singură echipă pe teren. Au jucat foarte bine la diferență de trei, patru zile. M-a dezamăgit jocul Craiovei. Mă așteptam la mai mult. Stau foarte bine din punct de vedere mental. Chiar și pe final, când nu mai aveau acea prospețime fizică, Craiova a fost o echipă fără idei", a declarat fostul internațional român, la Digi Sport.

Gabi Balint, critic la adresa jucătorilor de la Universitatea Craiova

Fostul internațional român a mărturisit că a fost dezamăgit de evoluția anumitor jucători de la formația pregătită de Mirel Rădoi, remarcându-i în sens negativ pe Alex Mitriță și Ștefan Baiaram.

"No Mitriță, no win! Asta-i clar. Când Mitriță e zero, n-au nicio șansă. Baiaram a fost minus unu!

Nu, Craiova a fost azi într-un moment cum n-am mai văzut-o de mult. Credeam că poate mai mult, avea toate atuurile să scoată un rezultat bun. Dar trebuie felicitată FCSB, a meritat victoria", a declarat Gabi Balint, la Digi Sport.