Petrolul Ploiești a obținut doar două puncte în ultimele trei etape și a căzut din zona play-off-ului, după 19 etape. Prahovenii au 28 de puncte și sunt la unul distanță de următoarele două clasate, Universitatea Craiova și Sepsi OSK.



Chiar dacă au doar trei înfrângeri până acum în Superligă, cei de la Petrolul, prin vocea oficialulul Cristian Fogarassy, membru în Consiliul Director, anunță transferuri în următoarea perioadă de mercato.



Petrolul anunță transferuri pentru următoarea perioadă de mercato



Până la finalul anului 2024, prahovenii vor avea încă două partide de disputat: în deplasare cu Universitatea Cluj și acasă cu Unirea Slobozia.



”Eu cred că dacă luăm 4 puncte în aceste două meciuri suntem în play-off. Oricum, indiferent de ce se va întâmpla, noi vom forța pentru că, în cel mai rău scenariu, oricum diferența nu va fi mare, 2-3 puncte. De aceea vom aduce jucători, ne vom întări.



Nu suntem nevoiți să vindem, noi în general am adus fotbaliști liber de contract, dar am nimerit bine. De aceea și suntem acolo sus, nu este o întâmplare, asta arată că am făcut treabă bună. La fel vom face și acum, nu vă pot spune mai mult, dar vom aduce 2-3 jucători, nu mai mulți”, a spus Fogarassy, potrivit iamsport.ro.



4-1 cu Dinamo, 3-1 cu UTA Arad și 0-1 cu Dinamo sunt singurele înfrângeri suferite de cei de la Petrolul până acum în Superligă.



În 2013, clubul de pe ”Ilie Oană” a câștigat ultimul trofeu: Cupa României, după o finală câștigată cu 1-0 în fața celor de la CFR Cluj