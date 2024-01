O echipă din Superligă a dat lovitura pe plan financiar: 9,7 milioane de euro!

Campioană în sezoanele precedente din Superligă, CFR Cluj a ratat titlul anul trecut în fața celor de la Farul Constanța și a evoluat în preliminariile UEFA Conference League, acolo unde a fost eliminată încă din turul doi de Adana Demirspor.

Ratarea calificării în cupele europene a adus o gaură imensă în buget pentru clubul patronat de Neluțu Varga, care a fost nevoit să vândă cei mai importanți jucători pentru a-și echilibra bugetul.

Cele mai tari lovituri date de fosta campioană a României au fost după vânzările lui Simone Scuffet și Nana Boateng, pentru care Varga a încasat câte două milioane de euro.

Recent, CFR Cluj a mai încasat un milion de euro de pe urma transferului lui Ermal Krasniqi la Rapid, astfel că suma încasată de fosta campioană în acest sezon este de aproape zece milioane de euro.

Lista cu fotbaliștii vânduți de CFR Cluj în acest sezon:

Simone Scuffet (Cagliari) - două milioane de euro

Nana Boateng (Jeonbuk Hyundai) - două milioane de euro

Emmanuel Yeboah (Brondy IF) - 1,8 milioane de euro

Ermal Krasniqi (FC Rapid 1923) - un milion de euro

Andrei Burcă (Al-Ohkdood) - un milion de euro

Claudiu Petrila (FC Rapid 1923) - 500.000 de euro

Adrian Păun (Hapoel Beer Sheva) - 500.000 de euro

Yuri Matias (Neftchi Baku) - 400.000 de euro

Rangelo Janga (Bnel Sakhnin) - 200.000 de euro

Bogdan Țîru (Warta Poznan) - 150.000 de euro

Christopher Braun (FC Rapid 1923) - 150.000 de euro

Adrian Mutu, prezentat oficial la CFR Cluj

Fostul antrenor de la Rapid și Neftchi Baku a fost prezentat oficial în urmă cu două zile, iar în cursul zilei de vineri a susținut prima sa conferință de presă. Mutu a vorbit despre obiectivele pe care le are la CFR Cluj, punctând că responsabilitatea este foarte mare pentru el.

Tehnicianul a ținut să precizeze că nu pune accent pe partea financiară, fiind de părere că o echipă puternică precum CFR Cluj îl poate ajuta extrem de mult în carieră. Totodată, Mutu a transmis și la ce se așteaptă din partea echipei.

„Sunt bucuros că sunt aici, e o mare responsabilitate, o mare provocare pentru mine, o echipă importantă, o echipă mare, cea mai titrată din ultimii 15-20 de ani. Pentru asta spun că este o mare responsabilitate pentru că la CFR există decât o șansă, aceea de a câștiga toate meciurile.

Obiectivele personale se leagă oarecum cu obiectivele echipei, acelea de a ne lupta pentru titlu și bineînțeles și Cupa României. Am găsit un lot foarte bun, cu jucători importanți, cu unii am fost colegi la națională, cu alții am jucat ca adversar în alte campionate, cum ar fi contra lui Tachtsidis, în Italia. Bineînțeles, îi știu bine pe băieții din garda veche, care sunt aici și cu care ne-am luptat și înainte în play-off”, a spus Mutu.