Numărul infectaților cu COVID-19 la Universitatea Craiova a ajuns la 13! Anunțul lui Rotaru: „Săptămâna asta cred că va fi explozie la toate echipele”

Universitatea Craiova a ales Antalya pentru cantonamentul de pregătire din iarnă. Iar, la întoarcera în țară, 11 jucători au fost depistați cu COVID-19.

Între timp, în direct la Ora Exactă în Sport, Mihai Rotaru a anunțat că numărul fobtaliștilor infectați a ajuns la 13, cu toate că toți jucătorii și componenții staff-ului tehnic au schema completă de vaccinare.

În acest condiții, Mihai Rotaru a specificat că ar dori ca primul meci pentru olteni din 2022, cu Rapid, de pe 22 ianuarie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, să se amâne cu o săptămână. Mai mult, finanțatorul Universității Craiova susține că toată etapa a 22-a din Liga ar trebui amânată.

„În momentul asta nu știm nimic, noi am cerut o amânare la Ligă, dar să ne programeze în aceeași etapă, nu cea de 7 zile. Am cerut să jucăm luni, încă nu am primit un răspuns, dacă nu, vedem cum vom stă pentru sâmbătă.

În rândul jucătorilor, erau 11 infectați ieri. Dacă mai adăugăm și accidentații, ajungem undeva spre 20, și nu știm ce va fi la testarea de ieri.

Cei de la Rapid au fost de înțeles, nu au fost probleme. Dar, în acest moment, din ce am citit, cred că ar fi mult mai bine ca această etapă să se amâne. Eu am văzut cu ochii mei ce înseamnă raspândirea acestui Omicron, avantajul este că nu sunt simptome grave, dar tot trebuie să stai în carantină. Ar fi mai bine că toată etapa să se amâne.

Noi avem încă doi jucători gășiți pozitiv, acum mi-a venit un mesaj. Deci, sunt 13.

Noi avem 100% rată de vaccinare, exceptând un jucător care nu mai face parte din lot. Tot lotul, tot staff-ul sunt vaccinați toți. 70% au făcut și boală, iar undeva la 60% au făcut a treia doză.

Din fericire au avut o formă ușoară. S-a făcut absolut toată procedura. Când ne-am reunit am făcut teste PCR, în regim de urgență, aveam undeva la 3 suspecți, a ieșit doar Mateiu pozitiv. Am plecat în cantonament, am făcut testările, până în dată de 8 am făcut teste PCR la tot grupul, pe 10 la fel. S-a stat mult în ploaie, în vânt, jucătorii strănutau și am zis să nu fie COVID. Testarea în țară am făcut-o pe 13, iar acum pe 15, după cum vedeți, am făcut iar o testare și au apărut cazuri.

Săptămâna asta cred va fi o explozie la toate echipele, CFR vine din Spania unde e nenorocire. Dacă în avion aveau două cazuri de COVID, cu siguranță va fi explozie”, a declarat Mihai Rotaru la Ora Exactă în Sport, la PRO X.