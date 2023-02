”Nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva”. ”Prințul” Adrian Cristea știe de ce campioana CFR ”scârțâie” în campionat

Ardelenii au fost învinși și de cei de la FCSB, astfel că lupta la titlu pare să se fi ”reaprins”, chiar dacă mai multe voci importante din fotbalul românesc o dădeau pe CFR Cluj drept favorită clară pentru un nou titlu, al șaselea la rând în Superligă.

Adrian Cristea: ”Dacă primește gol, revine greu”

Adrian Cristea, fost campion cu Dinamo și FCSB, știe de ce jocul ardelenilor ”scârțâie” în ultima perioadă și a făcut o comparație cu sezoanele precedente.

”Nu e într-o perioadă foarte bună, a avut două înfrângeri la rând, nu ştiu dacă s-a întâmplat aşa ceva în trecutul apropiat. Nu e într-o perioadă foarte bună, nu ştiu, mi s-a părut şi la meciul cu Craiova, de ieri, că nu a avut un plan B, să zic aşa.

Dacă primeşte gol, revine greu. Nu are suficientă creativitate, nu are un jucător care să vină cu ceva în plus, să inventeze ceva. Nu are ceva în plus. Petrila e un jucător mai tehnic, ar putea să vină cu ceva...”, a spus Adrian Cristea, la Prima Sport.

Farul Constanța este lider în Superligă, cu 52 de puncte după 25 de etape, la două puncte distanță de CFR Cluj. FCSB completează podiumul, cu 47 de puncte.

În următoarea etapă, CFR Cluj va primi vizita celor de la FC Argeș.