După meci, Gigi Becali, patronul campioanei, l-a lăudat pe tânărul Mihai Toma, cel care i-a luat locul în formula de start lui Tavi Popescu, după cum a dezvăluit chiar latifundiarul din Pipera.



Becali s-a declarat uluit de faptul că la doar 17 ani Toma poate să arate atâta personalitate. În plus, finanțatorul campioanei a anunțat că pe viitor Toma nu va mai lipsi din echipa de start a "roș-albaștrilor".



"Se știa echipa. Acum sunt numai confirmări în plus. Nu că am câștigat, dar am câștigat de o manieră... fără niciun fel de emoții, de teamă, iar Iașiul nu este o echipă chiar atât de treabă. Noi am surclasat-o, nu i-am dat nicio șansă adversarului.

Toma, noul favorit al lui Gigi Becali



I-am spus lui MM că nu mai poate juca nimeni în fața lui Toma. El a zis că vine George Popescu, dar i-am zis că pe ăsta nu-l mai schimbă nimeni! Ăsta e exact jucătorul care mie îmi place, nu pierde mingea deloc. I-am spus la pauză să-i spună că vreau mai mult tupeu. Ai văzut, după a început cu mai multe fente.



Nu a pierdut mingea deloc și să ai o așa viziune la 17 ani... nu mi-a fost dat să văd așa ceva! Eu spun ce văd. Pe mine mă încântă. Nu va putea juca nimeni în fața lui Toma. Să spunem că se scoate regula, tot Toma va fi în fața lui Ștefănescu, a lui Tănase sau a lui David Miculescu. Începe echipa cu el. Îmi place foarte mult, n-am avut un așa jucător la vârsta lui. Olaru e excepțional, mai pierde mingea, și Tănase o mai pierde, și Bîrligea, și Șut, dar el nu o pierde deloc la 17 ani", a spus Gigi Becali al GSP.



Mihai Toma a adunat șapte meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să ofere trei pase decisive.



250.000 de euro este cota de piață a fotbalistului de bandă în vârstă de 17 ani, potrivit site-urilor de specialitate.