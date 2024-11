În urma acestui incident, poarta clubului a fost preluată de tânărul Alexandru Roșca Ailiesei, un nume nou și promițător, care a impresionat deja în liga secundă și a început să scrie un nou capitol pentru echipa "alb-roșie".



Noua perlă a lui Dinamo anunță: "Nu aveam nicio treabă cu fotbalul până la 7 ani"



Povestea lui Alexandru Roșca (21 de ani) este una atipică pentru un fotbalist profesionist.



Crescut fără nicio afinitate pentru sportul rege până la vârsta de 7 ani, el și-a început călătoria în fotbal din dorința de a petrece timp cu un prieten de școală, care tocmai intrase în lumea sportului.



„Stăteam tot timpul cu el și nu îmi plăcea să nu fie cu mine. M-am dus la fotbal doar ca să mă distrez”, a povestit Alexandru Roșca pentru Pro TV și Sport.ro.



Totuși, destinul avea alte planuri pentru Alexandru. Deși prietenul său a abandonat fotbalul pentru un an, Roșca a continuat și, încet-încet, a descoperit o adevărată pasiune pentru sport.



Inițial, juca pe poziția de fundaș dreapta și ocazional ca mijlocaș, dar totul s-a schimbat când a acceptat provocarea de a deveni portar.



Dinamo a suferit o pierdere serioasă în ultima etapă de campionat, când Adnan Golubovic (29 de ani) a fost scos din joc în urma unui duel nefericit.



În minutul 45+2 al meciului cu CFR Cluj, Golubovic a ieșit neinspirat din poartă, ciocnindu-se de colegul său, Koennedy Boateng.



Această eroare i-a permis lui Louis Munteanu să înscrie, dar, mai grav, a dus la accidentarea serioasă a lui Golubovic.



Diagnosticul medicilor a fost clar: ruptură parțială de ligament încrucișat posterior al genunchiului drept, o accidentare care îl va ține departe de teren până în ianuarie 2024.



Astfel, debutul lui Alexandru Roșca a fost, într-un fel, forțat de circumstanțe.

Alexandru Roșca: "Mi-am fisurat șoldul fix la primul antrenament"

Tânărul portar, transferat de la Șelimbăr în perioada de mercato, unde înregistrase o performanță de excepție cu 15 clean sheet-uri în 29 de meciuri, a primit șansa mult așteptată.



"Mi-am propus să joc cât mai mult, asta mi-am dorit de când am venit aici și să fac și suporterii mândri.



Este cea mai importantă realizare a mea de până acum, chiar nu mă așteptam. M-a luat prin surprindere.



Fotbalul l-am început la 7 ani din cauza unui coleg de clasă. Stăteam tot timpul cu el și nu îmi plăcea să nu fie cu mine. Voiam să fiu tot timpul cu el, să ne jucăm, eram cei mai buni prieteni și până în ziua de azi. Am aflat că merge la fotbal și am zis să mă duc și eu, să stau și eu cu el, și așa am început fotbalul.



Nu aveam nicio treabă cu fotbalul până la 7 ani, eu m-am dus doar să mă distrez, să stau cu el, doar de asta m-am dus.



Nici nu mai țin minte, cred că am și plâns să mă duc și ce puteau părinții să facă?



Nici nu mai știu, au apărut niște accidentări din partea lui, am continuat, el a stat un an de zile, iar apoi am început să îmi placă.



Primii 5-6 ani am fost pe teren, jucam fundaș dreapta și puțin timp am fost și mijlocaș. Portar am devenit când portarul plecase la o altă echipă cu o zi înainte de un turneu, iar mie îmi plăcea să stau în poartă când mai mergeam în parc. Îmi plăcea și m-am oferit să stau în poartă. Așa a fost și am luat titlul de cel mai bun portar la turneul acela, iar eu n-aveam nicio treabă.



Nu aveam nicio treabă cu fotbalul, nu mă uitam la fotbal.



Mai joacă fotbal, acum este împrumutat de la UTA la Dumbrăvița și aseară a venit la mine cu un mini tort să îmi spună „La mulți ani!” la ora 12.



În perioada aceea îmi plăcea foarte mult de David De Gea, îmi plăcea extraordinar de mult, îmi plăcea tot la el, mă uitam non-stop.



Am început să studiez undeva pe la 16-17 ani, nu am început foarte repede. Mă duceam doar de plăcere, iar după am văzut că, ușor-ușor, am fost chemat și la echipa mare de la UTA și a fost chiar bine. La primul antrenament, la 14-15 ani, mi-am fisurat șoldul fix la primul antrenament și am stat jumătate de an, apoi am revenit.



Îmi doresc să joc cât mai mult și acum am șansa, sper să o fac cât mai bine. Vreau să o iau de la meci la meci, nu mi-am propus momentan nimic, dar perioada asta este foarte importantă pentru cariera mea", a spus Roșca, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.