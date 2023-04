Nicolae Dică dezvăluie obiectivul lui CS Mioveni după ce a decis să rămână la echipă

Între timp, Nicolae Dică spune că s-a gândit și a decis să rămână la CS Mioveni, chiar dacă situația argeșenilor este foarte complicată: locul 16, ultimul, cu doar 11 puncte, la 7 lungimi în spatele ultimei poziții care duce la baraj, când din play-out au mai rămas de disputat șase etape.

Nicolae Dică: "Nu sunt genul de persoană care să renunțe ușor"

Deși admite că sunt șanse foarte mici pentru salvarea de la retrogradare, Nicolae Dică speră că va reuși să obțină un rezultat bun în etapa următoare, contra lui FC Hermannstadt, care o poate readuce pe CS Mioveni în lupta pentru evitarea retrogradării.

"Puțin dezamăgit eram după joc. D-asta am spus că mă gândesc, dar după am stat, am analizat și am spus că nu sunt genul de persoană care să renunțe așa ușor. M-am atașat de grup și vreau să încerc în continuare împreună cu staff-ul, jucătorii și conducerea să scoatem maxim din următorul joc, sperăm să reușim acest lucru.



Sunt șanse foarte mici, dar dacă vom reuși să câștigăm jocul cu Sibiul de acasă, începem să sperăm și noi puțin, asta în funcție de ce fac și celelalte echipe. Am fost dezamăgit pentru că 9 etape am mers bine și intrasem în play-out la 3 puncte de baraj. În play-out nu am arătat foarte bine. La meciul cu Petrolul am fost dezamăgit mai mult pe faza ofensivă, unde nu reușim să marcăm și suferim mult în ultimii 25 de metri", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Întrebat dacă acum ar lua din nou decizia de a semna cu CS Mioveni, știind situația în care va ajunge echipa, Dică a răspuns: "Bineînțeles, da. Îmi place să mă duc în locuri în care puțină lume crede. Eu am curaj, n-am teamă de absolut nimic. Nu mi-e teamă de treaba asta. E un lucru la care m-am înhămat cu mare încredere".

13 meciuri a strâns Nicolae Dică la CS Mioveni până în prezent. A înregistrat 3 victorii, 4 remize și 6 înfrângeri.

