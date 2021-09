”Nici dacă mai jucam două zile nu puteam să înscriem”. Daniel Niculae, dezamăgit de jocul slab al Rapidului

Prestația elevilor lui Mihai Iosif l-a dezamăgit și pe președintele Daniel Niculae, care a remarcat jocul slab al echipei sale. Rapid nu s-a putut baza la această partidă pe Săpunaru, Alami, Albu și Romario Moise.

”Știam că victoriile aduc victorii și înfrângerile aduc înfrângeri, dar când se pornește această spirală negativă, nu se mai oprește. Consider că meciul cu Gaz Metan Mediaș a fost cel mai bun meci meci, dar pe care din păcate l-am pierdut. Acesta a fost cel mai slab meci al nostru.

Nu am avut o reacție de echipă care joacă pe teren propriu. Nici dacă mai jucam două zile cu Voluntari, nu puteam să înscriem. Cred că trebuie să ne trezim.

Am fost infatuați datorită rezultatelor pozitive. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ. Trebuie să scăpăm de aceste înfrângeri. Ne așteaptă un meci greu cu Sepsi și trebuie să arătăm ca Rapidul din primele etape.

Mă așteptam să vină și rezultatele negative, dar nu am vrut să avem rezultate negative consecutive. În această seară nu am arătat deloc bine, din contră. Am arătat destul de rău, mai ales în plan ofensiv”, a declarat Daniel Niculae, pentru Digi Sport.

În urma acestui rezultat, Rapid a coborât pe locul patru în Liga 1, cu 17 puncte. Voluntari a urcat pe trei, cu 18 puncte. Lider este CFR Cluj, cu 24 de puncte, dar cu un meci mai puțin.

Rapidul se va deplasa în următoarea etapă pe terenul lui Sepsi.