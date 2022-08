Momentul în care Laszlo Balint și-a dat seama că va fi demis de la Universitatea Craiova! Ce mesaj i-a trimis lui Mihai Rotaru

Laszlo Balint (43 ani) a fost demis de la Universitatea Craiova după doar 7 meciuri. În locul acestuia, Mihai Rotaru l-a adus pe Mirel Rădoi (41 ani), care a reușit să califice echipa până în playoff-ul UEFA Conference League, unde a fost eliminat de Hapoel Beer Sheva, la loviturile de departajare.

Demis după victoria din derby-ul Olteniei, 2-1 cu FCU Craiova, Balint a precizat că a știu că îi va fi reziliat contractul, atunci când Marian Copilu l-a convocat la o discuție.

„Decizia am simțit-o în momentul în care l-am văzut pe Marian Copilu, directorul sportiv. Mi s-a comunicat imediat după antrenament. M-a rugat Marian să mergem în birou la el. Asta a fost situația. Nu m-am cramponat de nimic din contract pentru că până la urmă clubul nu a avut niciun argument contractual, să spunem juridic, de care să se lege la această demitere. Dar am considerat că dragoste cu sila nu se poate. Mai departe au fost discuțiile legate strict de hârtia de reziliere și asta a fost”, a declarat Laszlo Balint pentru gsp.

Balint: „Mihai Rotaru și-a asumat faptul că mă dă afară public!”

Fostul antrenor al oltenilor a precizat că nu a avut o discuție cu Mihai Rotaru legată de demite. În schimb, a mărturisit că atunci când a plecat de la Universitatea Craiova i-a trimis un mesaj omului de afaceri, în care i-a mulțumit pentru colaborare.

„I-am trimis un mesaj (n.r. lui Mihai Rotaru), după ce am fost înștiințat de această decizie, în care i-am mulțumit pentru colaborare. Am considerat că e un gest minim prin care să-i mulțumesc, chiar dacă această despărțire a fost așa cum a fost. Eu așa am considerat! Aici nu a fost o despărțire de comun acord, iar clubul și-a asumat acest lucru. Adică și-a asumat faptul că mă dă afară inclusiv public. Eu pot să zic că până la un anumit punct am comunicat și am colaborat destul de bine cu domnul Rotaru, chiar dacă sunt convins că și dânsul și-ar fi dorit ca anumite transferuri să se facă un pic mai repede, în așa fel încât echipa să fie mult mai pregătită pentru tot ce a însemnat debutul de sezon”, a precizat Balint.

Mirel Rădoi, înainte de meciul decisiv cu Hapoel Beer Sheva