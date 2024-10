La 31 de ani, mijlocașul își încheie în curând contractul cu Damac, echipa din Arabia Saudită, iar declarațiile sale recente au stârnit speculații legate de o întoarcere în Superliga României.



Recent, Stanciu a afirmat că, dacă ar reveni în România, ar face-o doar pentru FCSB, clubul la care a cunoscut succesul între 2013 și 2016.



Gigi Becali, finanțatorul echipei bucureștene, a confirmat imediat că ușile sunt deschise pentru revenirea mijlocașului, afirmând că Stanciu poate semna oricând își dorește.



MM Stoica a spus tot! Ce se întâmplă cu transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit mai multe detalii despre situație într-o intervenție la Prima Sport, temperând așteptările fanilor și explicând că decizia finală îi aparține lui Stanciu.



"Ce rămâne din asta e că Stanciu are un cec în alb din partea lui Gigi, dar eu cred că el va încerca să mai joace în străinătate. Totuși, are 31 de ani, iar la cum se prezintă, nu are cum să nu găsească o echipă. Ce ai putea să-i reproșezi unui fotbalist ca Stanciu? La nivelul acesta, e bun. E foarte bun.

Când a ajuns el la Al Ahli, nu era echipa de acum. Acum au vreo 9 fotbaliști care au jucat la cel mai înalt nivel în Europa. Îi au pe Mendy în poartă, Ibanez, Demiral, Kessié, doar superfotbaliști.

Cred că, în primul rând, ar fi clar o lipsă de respect pentru jucătorii pe care îi avem noi să vorbesc despre cât de mult ne dorim să vină alții", a declarat MM Stoica.



Performanțele lui Stanciu



Nicolae Stanciu a avut o carieră impresionantă, câștigând două titluri de campion în Liga 1 cu FCSB în sezoanele 2013/2014 și 2014/2015. Ulterior, mijlocașul a făcut pasul către fotbalul european, fiind transferat de Anderlecht pentru suma record de 9,7 milioane de euro în 2016.



La nivel internațional, Stanciu a adunat 76 de selecții pentru naționala României și a reușit să marcheze 15 goluri. Deși evoluează acum pentru Damac, cota sa de piață este estimată la aproximativ 4,5 milioane de euro.