Duminică, FCSB a primit vizita lui FC Botoșani pe Arena Națională de la ora 20:30, în etapa #19. La capătul celor 90 de minute, campioana en-titre s-a impus cu 2-1.



MM Stoica a răbfunit după FCSB - Botoșani: ”Relaxare, aroganță! Nu facem nimic dacă jucăm așa”



MM Stoica a pus la colț majoritarea fotbaliștilor de la FCSB, cu excepția lui Daniel Bîrligea și a căpitanului Darius Olaru, ale căror evoluții au fost potrivite, așa cum remarcă oficialul campioanei.



Stoica susține că anumiți jucători nu au tratat serios partida și vrea mai multă concentrare de la formația dirijată de Elias Charalambous



”Ieri (n.r. duminică) nu am intrat în vestiar, azi (n.r. luni) nu am vorbit cu nimeni. Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. La Galați nu am avut nimic de comentat, poate cea mai bună evoluție. Aici, doar 2-3 jucători au jucat, Bîrligea, Olaru și alți 2-3 cărora nu le pot reproșa nimic. Relaxare, aroganță. Dacă intrăm cu atitudinea asta, nu facem nimic.



Dacă noi credem că jucăm cu Botoșani și batem doar dacă plimbăm mingea, nu e așa. Clasamentul nu mă supără. Era minutul 80 și cei de lângă mine nu înțelegeau de ce eram turbat. Eram terminat, aruncam geaca de pe mine. Simțeam că se întâmplă ca la Ploiești, când am avut 2-0 și am fost egalați.



Dacă David Miculescu nu era precaut și nu respingea din duelul cu Miron, era 2-2. Unii jucători nu au tratat profesionist meciul acesta. Risto nu a avut scuză la faza golului, deși jucase bine până atunci. Baba are 0,0001 la sută vină, nu a putut să facă nimic.



Înțeleg că una e să joci cu o câștigătoare de cupă europeană, alta cu Botoșani, dar trebuie să te concentrezi”, a spus MM Stoica la televiziunea PrimaSport.



FCSB se pregătește acum de meciul cu Hoffenheim de joi, 12 decembrie, de la ora 19:45, din Europa League. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.