Vineri seară, Universitatea Craiova a învins Oțelul Galați, pe teren propriu, scor 2-1, în runda cu numărul 27 din Superliga. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 54 după un șut deviat, Ahmed Bani a restabilit egalitatea în minutul 72 - tot după un șut deviat - iar Denil Maldonado a reușit golul victoriei patru minute mai târziu.

Reacția lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova - Oțelul Galați 2-1

Universitatea Craiova i-a pierdut pentru următorul meci, contra lui FC Botoșani, pe Alexandru Mitriță (suspendat pentru cumul de cartonașe galbene) și pe Alexandru Cicâldău (accidentat).

În cazul lui Cicâldău, Mirel Rădoi spune că este probabil vorba de o ruptură musculară, însă antrenorul speră că perioada de absență va fi una redusă. Tehnicianul oltenilor a ținut să îl felicite pe Ovidiu Burcă pentru munca depusă la Oțelul și a vorbit despre lupta de la vârful clasamentului.

"Sunt fericit pentru cele trei puncte, dar mai mult decât îngândurat după a două repriză. Am avut momente de panică mai mult decât trebuia să avem, dar felicit băieții pentru rezultat și atitudine. Îl felicit și pe Ovidiu Burcă pentru că face o treabă formidabilă, iar dacă mai erau câteva etape cred că puteau să aibă pretenții la play-off. O echipă destul de dinamică, foarte curajoasă, au încercat să contruiască superioritate de la prima linie. Ne-au închis spațiile foarte bine în prima repriză și ne-au direcționat unde au vrut. Sunt bucuros până la urmă pentru că pentru încă 24 de ore suntem pe prima poziție.



Noi nu am reușit în mare parte să aducem extremele între linii și să dăm libertate fundașilor laterali, lui Bancu și Mora. Mijlocașii Galațiului erau preocupați doar pe mijlocașii noștri, iar superioritatea o puteam crea doar între linii. În repriza a doua am reglat puțin lucrurile astea. Jocul nostru a fost condiționat în mare parte de așezarea bună a Oțelului.



Înainte de meci i-am spus lui Safira - pentru că era clar că o să vină cu un presing agresiv unu contra unu - că totul jocul e la el. Dacă el va avea un joc prost, era greu să câștigăm. Mă bucur că a ieșit așa, dar încă o dată țin să felicit Oțelul Galați și pe Ovidiu Burcă, care face o treabă foarte bună.



Safira a acuzat crampe. La Cicâldău cred că va lipsi cel puțin în următoarea partidă. Să sperăm că e doar o mică leziune. Probabil e ruptură la ce a simțit, dar sperăm că e cât mai mică.



Avem 20 și ceva de jucători. Nu există probleme, ci doar soluții și rezolvări. Vom găsi soluții și pentru partida care urmează, cu un Botoșani foarte dinamic și cu un antrenor căruia îi place să facă un pressing agresiv.



Acum am început să prind și eu curaj, dar asta doar datorită băieților. Nu am cum să nu menționez din nou atmosfera. La 1-1, când am fost egalați, tot stadionul a început să cânte - atâția cât au fost. Sper ca determinarea, punctele și jocul să-i atragă din nou la stadion. Pe de altă parte, a fost Valentine's Day, probabil au preferat să stea la căldură cu iubitele și să se ducă după acasă. Îi așteptăm în următoarele etape alături de băieți.



Ăsta e farmecul campionatului. Chiar și formatul campionatului... trebuie cu toții să încercăm să avem meciuri în care să se marcheze, indiferent de rezultate. Doar așa putem să cerem sume mult mai mari pentru televiziuni. D-asta oamenii plătesc să vină la meciuri. Trebuie să încercăm să creștem media spectatorilor pentru că toată lumea încearcă în Europa să joace fotbal", a spus Mirel Rădoi.