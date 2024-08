Mircea Rednic a răbufnit după UTA Arad - Farul: ”Trebuie să fii cretin, tâmpit!”

Nemulțumiți de transferurile efectuate de UTA Arad în această perioadă de transferuri, fanii arădeni au afișat un banner uriaș la partida cu Farul Constanța în care i-au reproșat lui Mircea Rednic faptul că toate transferurile echipei au fost intermediate de fiica sa, Luana Rednic.

Întrebat despre acest subiect, Mircea Rednic a răbufnit și a transmis că fiica sa nu are nevoie de comisioane. De altfel, antrenorul a spus că toate controalele efectuate de ANAF la firma de impresariat a fiicei sale au scos la iveală faptul că nu există nicio neregulă.

”N-am ce să comentez. Sunt transferuri bune. Voi știți că jucătorii români sunt foarte scumpi acum? Asta din cauza legilor care s-au dat și obligațiilor de a avea nu știu câți jucători în lot. D-aia multe echipe preferă să ia jucători străini. Eu cred că am avut destui jucători U21. Am avut patru jucători U21. Doi în teren au terminat jocul, doi pe bancă. Acum două etape am avut șapte U21. Lăsați-o cu comisioanele!

Familia Rednic n-are nevoie de comisioane. Trebuie să fii tâmpit, cretin. Doar vorbiți... dovezi! Nu ce spuneți prin ziar. ANAF a fost de vreo două ori peste firma fetei mele și au felicitat-o. Lucrurile sunt clare! Se dă comision exact cât un salariu”, a spus antrenorul.

Mircea Rednic: ”Am certat pe toată lumea, cum poți să pierzi două puncte așa ușor?”

În ceea ce privește jocul cu Farul, Mircea Rednic s-a declarat nemulțumit de faptul că echipa sa nu a știut cum să gestioneze ultimele minute ale partidei și le-a reproșat elevilor săi că nu au încercat să tragă de timp pentru a nu le da șansa constănțenilor să marcheze.

De altfel, la fel ca și în cazul constănțenilor, Rednic s-a arătat nemulțumit de unele decizii ale arbitrului Marcel Bîrsan.

”E greu de digerat, mai ales că noi aveam mingea la portar, tragi puțin de timp, joci lung în lateral, nu dai o lumânare în zona centrală, apoi au fost greșeli în lanț, departe de oameni, autul dat cu ușurință și au reușit să egaleze. E normal că e dureros. Am certat pe toată lumea, cum poți să pierzi două puncte așa ușor.



N-aveai voie, sunt chichițe din astea ce țin de experiență. Au fost greșeli în lanț, trebuiau să se concentreze, nu ai voie să pierzi. Nu trebuie să uităm că și Farul a avut câteva situații de a înscrie. Totuși, e minutul 94, ai 1-0, trebuie să gestionezi altfel jocul. Tragi de timp, te pui pe jos, vine doctorul, nu te poate da afară ca portar, ai cârcei.



Îmi pare rău că trebuie să fac din astea, dar trebuie. Văd că se vorbește despre arbitraje, dar la cotul lui Iancu, șutul lui Omondi în mâna lui Nedelcu, nu s-a intervenit de la VAR. În ultimul meci am pierdut la Botoșani când am avut patru ocazii clare. Sunt multe puncte pe care le-am pierdut. Mai mult profesionalism în asemenea situații. Trebuia să calmăm, să întrerupem jocul. Păcat”, a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.