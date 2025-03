La conferința de presă premergătoare partidei cu Gloria Buzău, antrenorul a dezvoltat acest subiect și a fost ”certat” de un reporter pentru discursul său neschimbat în ultimii doi ani.

Mircea Rednic, ”certat” după ce a anunțat că pleacă de la UTA Arad

Rednic a invocat problemele financiare ale clubului arădean și atitudinea celor din conducerea clubului.

”Nu am zis că plec acum, la finalul sezonului, oricum nu sunteți mulțumiți, să vină altul să facă mai mult decât am făcut eu. Nu a fost la nervi, s-au adunat așa lucruri de-astea, sunt mulți care vin și comentează și nu știu situația exactă a echipei și ce se întâmplă aici. Se fac eforturi mari din partea tuturor. Mai mult eu nu am putut să fac în situația asta. Să vină altul să facă mai mult. Nu scăpați de mine până în vară.

Sunt singurul antrenor care s-a implicat foarte mult din toate punctele de vedere și ce am câștigat? O diplomă de locul 7 și vreo șase stenturi. Am contract, am obiectiv ca echipa să nu retrogradeze. Am contract, dar se poate discuta. Nu zicea domnul Meszar cu sănătatea? Nu bag sănătatea în față niciodată nu îmi place să zic că sunt bolnav, să zic că mama, tata sau cineva din familie e bolnav și că nu m-am prezentat la antrenament. Eu doresc binele acestui club. De când am venit, chiar m-am implicat și nu am avut foarte mult de câștigat. M-am simțit bine, totul e ok, dar simt că...”, a spus Rednic.

Au urmat apoi câteva momente de liniște, timp în care reporterul a încercat să îl completeze pe antrenor: ”Că bateți pasul pe loc?”. Rednic a continuat: ”Nu batem pasul pe loc!”

Reporterul arăspuns cu un reproș tăios la adresa antrenorului: ”Ați venit în aprilie 2023 și exact cu același text ați venit, că 'vreau să salvez echipa asta'. Practic, după doi ani, spuneți același lucru, ’vreau să salvez echipa’”, a spus reporterul prezent în sala de conferințe.

”Eu nu am zis că vreau să salvez echipa. Obiectivul clubului este ca UTA să rămână în prima ligă. E un buget realist la ce buget avem noi. Toată lumea supărată că am pierdut trei meciuri. Cu cine am pierdut trei meciuri? FCSB, săracii de ei, CFR, și mai săraci, Sepsi, și mai săraci. Normal că pretenții, toată lumea își dorește mai mult”, a răspuns Rednic.

”Sperați cumva să fiți o locomotivă pentru clubul ăsta când ați venit?”, a întrebat jurnalistul, moment în care Mircea Rednic a început să vorbească despre problemele de la UTA Arad, despre pretențiile extrem de mari ale arădenilor, dar și despre insuficiența eforturilor depuse.

Mircea Rednic: ”Voi știți că jucătorii ăștia nu și-au luat un salariu de trei luni?”

Totul a culminat cu momentul în care antrenorul a dezvăluit că jucătorii nu și-au mai primit salariile de trei luni, a bătut cu palma în masă și a părăsit apoi sala de conferințe. În ciuda insistențelor celor prezenți, Rednic a refuzat să continue să răspundă la întrebări.

”Cred că sunt în continuare. Salvarea e un obiectiv realist la ce se întâmplă aici și la ce buget avem. Băi, eu chiar nu vă înțeleg. Voi știți mai bine ce se întâmplă aici, dar voi nu scrieți, așteptați numai să spun eu. Rednic nu mai zice nimic, e un profesionist, are meci luni și vrea trei puncte la Buzău, indiferent de condițiile care sunt.

Rednic vrea ca echipa să joace, uneori echipa joacă, câștigi trei puncte nemeritate cu Petrolul, am pierdut trei puncte aici. Ținând cont de situația cu accidentările pe care le-am avut. Accidentările astea nu au venit că echipa nu e pregătită, echipa e foarte bine pregătită, aleargă mult, am avut probleme cu accidentări din cauza terenului.

Când m-am antrenat pe sintetic, pe marele sintetic din 1944, am avut patru accidentați, cu inghinali, cu pubalgie. Terenul de antrenament e cum e. Eu cum să mă compar? Eu vreau să fiu mai bun și să ne clasăm mai bine decât Sepsi, Steaua (n.r. FCSB), CFR, Rapid, U Cluj.

Poate eu am greșit, trebuia să zic că obiectivul e salvarea de la retrogradare, dar aici toată lumea vrea mai mult, toți vreți mai mult, dar faceți foarte puțin, foarte puțin faceți. Știți că jucătorii ăștia au trei luni de întârziere la salarii, de trei luni ei nu și-au luat un salariu. Știți asta? Știți, dar nu scrieți”, a tunat Rednic.