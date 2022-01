Mihai Stoica râde de rivalii de la CFR Cluj, înainte de meciul direct: ”Poți să faci un grup de WhatsApp cu galeria”

Managerul general al celor de la FCSB spune că CFR nu este cea mai susținută echipă din Cluj, și că Universitatea are mai mulți suporteri, chiar dacă formația din Gruia are șapte titluri câștigate în ultimii 14 ani.

„Sergiu Buş s-a reîntors acolo unde cunoaşte toată galeria. Nici nu e greu să-i cunoşti, că sunt cam puţini. E normal că-i cunoşti. Poţi să faci şi un grup pe WhatsApp cu ei, că nu e problemă. Acolo şi cei din club ţin cu Universitatea. Asta ştiu eu. Universitatea e echipa oraşului şi toată lumea ţine cu Universitatea.

Mihai Stoica râde de rivalii de la CFR: ”Dacă un copil face ochi, n-o să ceară un tricou cu CFR”

Niciodată în istorie nu se va întâmpla aşa ceva (n.r. – ca CFR Cluj să fie mai susţinută decât U Cluj). Poate să ia CFR 24 de campionate la rând, să joace în Champions League de 11 ori, să ajungă în primăvara europeană. Nimeni din România nu poate să ţină cu o echipă precum CFR Cluj.

Poate cu Dinamo, Rapid, Steaua. Craiova a fost singurul fenomen de provincie… A fost puţin FC Argeş, dar era Dobrin acolo. Datorită lui erau oameni din provincie, din împrejurimile judeţului Argeş, care ţineau cu FC Argeş. Tatăl meu era dinamovist, dar s-a bucurat când a câştigat FC Argeş campionatul, bătând pe Dinamo 4-3 în ‘Ştefan cel Mare’, pentru că era Dobrin. Cu Universitatea Craiova au mai ţinut oamenii. Urziceniul a fost un fenomen, nimeni nu ţinea cu noi. Nimeni! Nici cei din Urziceni nu ţineau.

Şi CFR nu a făcut performanţe înainte? A bătut-o pe Manchester United! Uitaţi-vă la sondaje. Nu există în sondaje. Niciodată n-o să fie, am studiat asta şi ştiu. Nici măcar în Cluj n-o să fie. Rezultatele nu fac suporteri. Nu, nu, nu, niciodată. Dacă un copil face ochi, n-o să ceară tricou cu CFR, cere cu Steaua, FCSB”, a spus MM Stoica, la Telekom Sport.

CFR Cluj este pe primul loc în Liga 1, la zece puncte distanță de rivala FCSB, după 21 de etape. Cele două se vor întâlni în primul meci oficial din 2022, la București.