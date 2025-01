Antrenorul în vârstă de 43 de ani a semnat un contract valabil pe un sezon și jumătate cu gruparea din Bănie și îi ia locul lui Costel Gâlcă, antrenorul care și-a reziliat contractul marți dimineață.

Așa cum obișnuiește la fiecare apariție, Mirel Rădoi a venit în cantonamentul Universității Craiova la volanul unei mașini de lux, un Rolls-Royce Cullinan în valoare de aproximativ 380.000 de euro.

Mihai Stoica a comentat numirea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Oficialul de la FCSB a declarat că gruparea din Bănie are toate ingredientele pentru a se lupta pentru prima poziție din Superligă, încă din acest sezon, odată cu venirea lui Mirel Rădoi.

"Universitatea Craiova are un lot bun. Chiar cred că Universitatea Craiova are un lot bun. E în primele trei, clar, eu aşa văd. E o echipă cu jucători buni, nu văd vreun post unde să sufere, doar la fundaş dreapta, că Mora e improvizaţie, dar e o echipă care-şi doreşte să joace ofensiv, are nevoie de un fundaş de genul ăsta.

Nu văd unde ar fi puncte slabe! Au trei jucători de echipă naţională, dintre care doi erau foarte importanţi. Unul este cel mai titular dintre titulari, că nu există unul mai sigur de poziţia lui în primul 11 la echipa naţională… Nicuşor Bancu este cel mai clar în echipa naţională, indiferent cine vine selecţioner. Screciu era titular înainte de accidentare, acum înţeleg că a revenit. Mitriţă şi Cicâldău sunt jucători importanţi din fotbalul românesc.

Şi Mirel Rădoi e lider, e un tip… l-am avut, e lider, lider, lider!", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.