Pe finalul primei reprize, mijlocașul roș-albaștrilor a alunecat în timp ce își urmărea un adversar și a început brusc să urle de durere, iar primele informații venite dinspre Gigi Becali au fost crunte: ruptură de ligament încrucișat anterior.

Mihai Stoica: ”Lixandru repeta obsesiv: ’Nu era momentul!’”

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre situația mijlocașului. Managerul general de la FCSB spune că fotbalistul așteaptă încă rezultatul RMN-ului, însă, așa cum a spus și Gigi Becali, totul indică spre o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

De altfel, MM Stoica a mărturisit că Lixandru a fost marcat de accidentarea suferită în meciul cu PAOK și a repetat obsesiv cuvintele: ”Nu era momentul”.

Oficialul roș-albaștrilor a mai dezvăluit că selecționerul României Mircea Lucescu s-a interesat de starea mijlocașului de la FCSB și chiar a discutat cu Lixandru.

”Săracul Lixandru, cu el s-a întâmplat o chestie, el s-a accidentat singur. Lixandru abia a intrat la RMN, facem puţin cam devreme, dar la mecanism e ligamentul încrucişat anterior rupt. El de aia s-a şi speriat, pentru că l-a auzit pocnind şi a simţit o durere înfiorătoare.

Îl durea foarte tare, era marcat. Săracul tot repeta obsesiv: ’Nu era momentul’. I-am zis că niciodată nu e momentul, dar majoritatea jucătorilor trec prin așa ceva.

Am vorbit cu Mircea Lucescu înainte de meci, mi-a zis: ’Vreau și eu să îl văd pe Lixandru, că atunci nu am apucat’. Azi am vorbit din nou, s-a interesat de soarta lui, au vorbit, l-a încurajat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mesajul lui Mihai Lixandru după accidentarea suferită în meciul cu PAOK

La o zi după accidentare, Lixandru a postat pe contul să de Instagram un mesaj motivațional preluat din Biblie.

"Durerea pe care o simți acum, nu se poate compara cu bucuria care va urma - Romani 8:18", a fost mesajul postat de Lixandru pe pagina sa de Instagram.