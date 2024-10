FCSB a pierdut fără drept de apel pe Ibrox în fața lui Rangers, scor 0-4, în runda a treia din faza principală a Europa League.

Mihai Stoica: ”Clubul nu are nicio implicare!”

Mai mulți fani ai celor de la FCSB s-au plâns pe rețelele sociale că liderii Peluzei Nord i-au obligat să cumpere eșarfe cu însemnele clubului, în valoare de 15 lire sterline, pentru a putea intra la meci pe Ibrox Park. Scandalul a ajuns și în publicațiile din Scoția, care au scris că ultrașii lui FCSB s-au îmbogățit în urma afacerii în contextul în care la meci au participat aproximativ 2.000 de fani români.

Managerul general de la FCSB s-a delimitat de acțiunile celor de la Peluza Nord și a subliniat că acest lucru nu are nicio legătură cu clubul.

”Este o prostie, pentru că am avut om care a luat zece bilete. Am avut suporteri care au rezervat câte zece, opt, șase. Deci, dacă unul care a luat zece bilete a luat o eșarfă, asta este, nu are nicio implicare clubul.

Aici nu se dau bilete, biletele au fost la ghișeu în interiorul hotelului. Nu știu, eu eram la masa oficială, nu știu. Nu există așa ceva, am avut oameni care au cumpărat, au venit cu bani. Am primit reproșuri că de ce am vândut doar cash. Pentru că asta a fost singura modaliate prin care cei de la Rangers, la fel ca cei de la West Ham, au acceptat să vândă bilete, bilete tipărite de ei cumpărate cash.

Nu ne-au dat nicio explicație, fiecare își face regulile cum vrea. Nu are nicio legătură cu eșarfele. Asta este o prostie, a pus cineva chestia aia, nu e adevărat. Au venit oameni și au cumpărat zece bilete, opt bilete, șase bilete, patru bilete, nu există așa ceva.

Noi nu avem nicio legătură. Ce s-a vândut afară, că au vândut eșarfe, e altceva, nu are nicio legătură cu ce am făcut noi. E fals”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.