"Meritau sa castige! Au avut ocazii mai mari." Reactie sincera a lui Vasile Maftei! Unde s-a facut diferenta

Vasile Maftei i-a luat locul pe banca Astrei lui Bogdan Andone, acesta fiind suspendat dupa eliminarea de la Botosani.

Astra a remizat pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 0-0. Giurgiuvenii au jucat cu un om in plus mai bine de o repriza, insa Vasile Maftei crede ca jucatorii sai au avut de suferit la capitolul fizic.

"Ne-a lipsit Alibec. Denis s-a pregatit in ultimele 2-3 zile. Parca cei de la Gaz au fost mai aproape. Daca ne gandim la ce a fost in seara asta au avut ocazii mai mari.

Per ansamblu meritau sa castige. Chiar daca am jucat cu un om in plus nu am reusit sa ne cream ocazii si sa marcam.

Pregatirea fizica a fost o problema. Toate echipele vor suferi. E foarte important sa ne recuperam jucatorii. Am inteles ca vom juca vineri la Craiova, important e sa nu avem accidentari si vedem ce va fi pe viitor.

Sunt obisnuit sa joc cu portile inchise. Era important azi pentru ca multi jucatori nu sunt invatati sa joace intr-o atmosfera de amical. Echipa care se motiveaza mai bine poate avea castig de cauza. In seara asta niciuna nu a castigat.

Ar fi frustrant sa nu jucam in Europa League, dar daca s-a intamplat sa nu luam licenta trebuie sa ne obisnuim. Motivatia este ca fiecare sa joace cat mai bine, sa isi doreasca un transfer intr-un campionat puternic, sa castige bani. Au mai ramas 7 meciuri si daca ne vom clasa cat mai sus in clasament ar fi o performanta pentru toata lumea", a declarat Vasile Maftei la finalul partidei, pentru Digi Sport.