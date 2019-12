"Meritam sa primim primele inainte de Craciun!" Camora pune presiune pe conducerea CFR-ului dupa victoria la scor cu Voluntari

CFR Cluj s-a impus in fata celor de la Voluntari cu 4-0 si a urcat din nou pe primul loc in Liga 1. Capitanul Mario Camora a declarat la finalul partidei ca echipa a tratat meciul foarte serios si nimeni nu s-a gandit la vacanta, de aici si prestatia buna a echipei.

Fundasul clujenilor a avut si un mesaj subtil pentru conducerea clubului, spunand ca jucatorii merita sa primeasca primele inainte de Craciun. Camora i-a dedicat victoria lui Dan Petrescu:

"Nu era un meci usor pentru noi. E o echipa care practica un fotbal frumos, dar am luat meciul in serios, nimeni nu s-a gandit la vacanta si am facut un meci foarte bun. Cu agresivitate si cu atitudine pentru a lua cele trei puncte.

Ne bucuram, stim ca pentru el (n. r. Dan Petrescu), cel mai important era o victorie si i-o dedicam. Cu siguranta o sa primim banii inainte de Craciun. Meritam ca acest cadou sa il primim inainte.

Nu e treaba noastra cu transferuile, suntem platiti sa jucam. Avem persoana speciala pentru acest proces. Am vorbit cu Culio, dar e decizia lui", a spus Camora la finalul partidei.