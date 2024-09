Memphis Depay și-a găsit echipă după ce s-a despărțit de Atletico Madrid! ”Acord verbal”

Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul olandez e pe cale să-și treacă în CV a șasea echipă din cariera sa fotbalistică.

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Memphis Depay a ajuns la un ”acord verbal” cu Corinthians, club din primul eșalon al Braziliei care se află în clipa de față pe locul 17 în clasament.

Înțelegerea între cele două părți va fi valabilă până în 2026.

Mai rămâne acum de văzut dacă negocierile dintre Corinthians și Memphis Depay vor continua pe același trend și în zilele următoare și dacă va semna oficial contractul.

???????????? Corinthians and Memphis Depay have reached an agreement in principle.

Verbal agreement now as documents are still being drafted, checked with his camp.

Key steps to follow ahead of deal being signed for Memphis.

It’d be valid until 2026, as @geglobo reports. pic.twitter.com/4OPLhqT7tu