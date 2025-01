Marius Șumudică a avut un mesaj pentru contestatari înainte de plecarea în cantonamentul din Dubai.

Marius Șumudică: ”Domn-le, ce face Șumudică? Circarul, bufonul...”

Antrenorul Rapidului a recunoscut că în momentul în care a venit pe banca formației giuleștene a încercat să fie mai temperat, însă, în cele din urmă, a renunțat la ”autocenzură” și a revenit la vechile sale obiceiuri.

Șumudică se simte încă vizat de unii dintre fanii giuleșteni, însă a ținut să le transmită tuturor faptul că echipa sa de suflet este încă în grafic.

”Aș vrea ca toți cei care îi aduc critici lui Șumudică să înțeleagă că în prima lună când am venit la Rapid am încercat să fiu altfel și eram catalogat că ’Ăsta nu e Șumi, e prea moale, se droghează, se dopează, ia medicamente, ia nu știu ce, nu e Șumudică!’. Când revin iar la ceea ce făcea Șumudică înainte și la cum a câștigat campionatul Șumudică: ’Domn-le, ce face Șumudică, circarul, bufonul, vopsit pe nas, feriți-vă că a ieșit pe stradă, băgați-vă în casă că a scăpat leul, geaca, hanoracul’.

Ce ar trebui să fac? Nu știu, spuneți-mi voi, să îmi spună cei care mă critică! Ce ar trebui să fac să plac cuiva? Nu am nevoie să am oameni care mă laudă. Criticile duc întotdeauna spre progres. În momentul de față, trebuie să vorbim mai puțin și să facem mai mult.

Marius Șumudică: ”Suntem în grafic la momentul de față!”

Vom munci, lumea e nemulțumită, dar eu le repet, să înțeleagă foarte bine, Rapidul a jucat în deplasare la Craiova 1-1, a jucat în deplasare cu FCSB și a făcut 0-0, a jucat în deplasare la Dinamo și a făcut 0-0 și a jucat în deplasare la CFR și a făcut 1-1. Noi nu am pierdut și am jucat numai în deplasare derby-urile. Nu am pierdut, nici nu am câștigat, e adevărat, dar suntem în grafic la momentul de față”, a spus Marius Șumudică.