Antrenorul Rapidului nu va renunța în 2025 la ”geaca sa norocoasă”. În meciurile în care a purtat-o în acest sezon din Superliga României este neinvins și spune că va continua să se bazeze pe ”talismanul” său și după ce temperaturile vor fi mai ridicate.



Rapid este la doar două puncte de zona play-off-ului după 21 de etape și va începe anul 2025 pe teren propriu, împotriva celor de la Poli Iași.



Marius Șumudică: ”Îți dai seama că mă deranjează”



„A fost un hanorac înainte, se vorbea de hanorac, acum de geacă. Orice cu orice mă îmbrac... Nu mă dezic nici de geaca respectivă. Nu că n-aș avea alta. Dar e superstiție. Geaca aia, de câte ori am purtat-o, n-am pierdut niciun meci. La Sepsi, am luat altă geacă și am pierdut.



(n.r. - în primăvară) Îmi trag doar o maiou dedesubt și o port. Îmi iau două deodorante, le pun în borsetă, ca să nu transpir, și o port, dacă văd că nu pierd...



Îți dai seama că mă deranjează când sunt judecat după o geacă. Nu pot să zic că nu pun la suflet”, a spus Marius Șumudică, potrivit GSP.ro.



Marius Șumudică a reacționat după ce a "umilit-o" cu 13-0 pe Al Hilal United



La finalul celor 90 minute, antrenorul giuleștenilor a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Marius Șumudică a analizat jocul prestat de băieții săi, de care a fost mulțumit. Acesta a dezvăluit că meciul i-a oferit o doză de nostalgie, trimitându-l înapoi în perioada când activa pe teren și mergea la cantonamente alături de marele Mircea Lucescu.



"Mi-am adus aminte când eram jucător la Rapid și mergeam cu Mircea Lucescu în cantonamente. Și echipele mari, Bayern Munchen, Juventus, aleg să joace cu adversari mai inferiori din punct de vedere calitativ. Important e să-ți iasă jocul.



I-am băgat și pe copii, a fost o plăcere pentru toată lumea să joace. Gazonul e excepțional, vremea e bună. Cele mai importante teste sunt cu campioana Coreei și campioana Chinei, să vedem unde ne aflăm, după care meciul cu Iași pe care trebuie să-l câștigăm neapărat", a spus Marius Șumudică, după meci.