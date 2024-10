Cele două echipe vor încheia etapa #13 din cadrul sezonului regulat al SuperLigii României. Rapid - Farul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Marius Șumudică face anunțul înainte de Rapid - Farul



Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a mărturisit că a avut loc o ședință cu jucătorii și staff-ul tehnic și a scos în evidență faptul că le-a explicat fotbaliștilor ce trebuie să facă pentru a câștiga în fața ”marinarilor”.



”În cei 20 de ani de carieră pe care îi am, a fost cea mai benefică ședință la care am luat parte vreodată. Asta am simțit și asta am văzut și la jucători. Am văzut asta prin exprimarea lor. În general, la începutul săptămânii analizez adversarul și văd ce probleme are sau ce probleme îmi poate pune.



Ieri am făcut vizionare și le-am explicat ce trebuie să facem cu Farul. Toți erau ochi și urechi și cred că acea ședință i-a ajutat foarte mult.



Vreau să îi mulțumesc domnului Șucu pentru că printre problemele pe care le are, și-a făcut timp să vină și să stea de vorbă cu jucătorii, în contextul în care trebuia să ajungă la o ședință importantă. Am discutat împreună și totul a fost constructiv. Iar acea ședință a adus încredere și a luat din presiunea pe care o ai ca antrenor”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.



La finalul stagiunii precedente, giuleștenii s-au descotorosit de serviciile lui Bogdan Lobonț, interimar la Rapid după ce Dan Șucu & Co. s-au despărțit de Cristiano Bergodi, în urma unei serii negre în campionat.



Rezultatele modeste ale Rapidului au continuat și în actualul sezon. Neil Lennon, adus în mai 2024 în Giulești, a consemnat doar cinci remize și un eșec, suficient cât Șucu să-și piardă răbdarea cu antrenorul nord-irlandez.



În locul acestuia a fost adus Marius Șumudică. Tehnicianul a luat-o din mers pe Rapid, motiv pentru care giuleștenii se află pe locul 12 cu 13 puncte (2 victorii, 7 remize și 3 eșecuri).