Marius Șumudică, declarația serii după Unirea Slobozia - Rapid 1-2: ”A ieșit ghiocelul, trebuie să îl udăm, eu am stropitoarea!”

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 25 prin Rareș Pop, după o fază superbă creată de elevii lui Marius Șumudică. Gazdele au reușit să restabilească egalitatea câteva minute mai târziu, la o fază fixă. Rareș Pop a făcut ”dubla” prin care a stabilit scorul final în minutul 60.

Marius Șumudică: ”Sunt bucuros, i-am și pupat la final!”

Cele trei puncte au mers astfel către Rapid, care a ajuns pe locul 8 în clasament, cu 12 puncte acumulate, la o lungime de Hermannstadt și la egalitate cu Farul Constanța.

Marius Șumudică s-a declarat încântat de evoluția echipei sale și a transmis că Rapid a meritat în totalitate victoria, chiar dacă giuleștenii au avut și ghinion la faza golului primit.

”Jucătorii care au intrat au făcut-o foarte bine. E victoria jucătorilor în totalitate. O altă atitudine, agresivitate, ocazii. În primele zece minute, am avut patru ocazii dintre care o bară. Nu știu dacă a venit o echipă care să domine Slobozia acasă cum am făcut-o noi. Așa ghinion n-am văzut. La prima fază, corner și luăm gol. Trebuie să o iei de la capăt, asta înseamnă o echipă mare. Noi am revenit la 1-1. Mă bucur pentru dubla lui Pop. Am terminat meciul cu underi în teren. Sunt bucuros pentru ei, pentru echipă, i-am și pupat la final. Toți merită. Am simțit o emulație, ceva care a dat pozitivitate echipei.

Dacă se întâmpla ceva îmi era rușine de toată lumea. Trebuie să schimbăm, dacă vom avea aceeași atitudine, vom forma un grup puternic, va crește calitatea echipei și cu siguranță ne batem la play-off”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică: ”Rareș Pop are potențial mare de creștere!”

Totodată, tehnicianul s-a declarat încântat de atitudinea jucătorilor săi și a mărturisit că vede o creștere substanțială în evoluțiile echipei sale.

Șumudică a avut cuvinte de laudă la MVP-ul meciului cu Unirea Slobozia, Rareș Pop, fotbalistul care le-a adus giuleștenilor trei puncte importante în clasament.

”Ca atitudine, mi-a plăcut foarte mult, am avut posesia, e nevoie de timp, de pregătire, am arătat mai bine fizic, începem să creștem, am devenit o echipă agresivă, am câștigat dueluri. Cei de pe bancă au adus un plus, nu am văzut regrete că nu sunt titulari. Creștem frumos, ca și ghioceii. Îmi e drag de băieții ăștia, le vor veni rândul și celorlalți.

Cele trei puncte înseamnă ceva pentru moral, dar nu înseamnă nimic dacă nu vom face cel puțin un punct cu Oțelul. Dacă vom avea agresivitatea de astăzi, avem șansa să luăm trei puncte.

Christensen are calitate mare, l-am adus aici împreună cu cei din club, eu îl cunoșteam foarte bine. Sper să îmi iasă și cu ceilalți doi. Au fost depuse actele, noi așteptăm. Să vedem ce se va întâmpla și când vor lua permisul de muncă. Aș vrea să îi am la meciul cu Botoșani. Am turbat, le-am arătat câte goluri au marcat din faze fixe. Au jucători de viteză în față. Ei n-au avut nicio ocazie clară de a marca.

Trebuie să câștigăm în Giulești. Cu siguranță vom avea suporterii cu noi, iar acești suporteri merită această agresivitate. Când ai motivație și dorință de victorie, Dumnezeu te răsplătește.

Șerbănică l-a călcat pe Rareș Pop la un duel, avea tendonul umflat. A tras de el, a marcat două goluri. Trebuie să avem grijă de el, a ieșit ghiocelul, trebuie să îl udăm, eu am stropitoarea. Am făcut-o cu mulți jucători, sper să schimb fața acestei echipe, Rapidul trebuie să fie altceva, trebuie să impună respect.

Pop este un băiat extrem de inteligent. A avut o problemă în viață, 5 minute a fost în comă, a revenit. Să ai aceeași dorință, să dai totul pe teren pentru mine înseamnă enorm, de aceea îl iubește lumea. Sunt convins că Pancu l-a văzut și îl va folosi. Pop are potențial mare de creștere, va crește”, a mai spus antrenorul Rapidului.

