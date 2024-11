Mircea Lucescu este așteptat să definitiveze lotul pentru partidele cu Kosovo (15 noiembrie) și Cipru (18 noiembrie), care se vor disputa pe Arena Națională, în ultimele două runde din Nations League.

Marius Șumudică: "Andrei Borza cred că va fi în scurt timp titularul echipei naționale"



Întrebat dacă Claudiu Petrila ar putea fi o soluție pentru echipa națională, Șumudică a adus în discuție concurența aprigă de pe postul de extremă stânga.



"Știu că la ultimele acțiuni au fost Manea și Pașcanu. Petrila este un jucător care e ok, face diferența, se vede că iese în evidență. Are și realizări, goluri, pase marcate. E un jucător ok. De ce să nu se vorbească și despre Petrila? Dar cred că e greu în poziția lui.

Acolo sunt Florinel Coman, Valentin Mihăilă, Mitriță, care în ultimul timp a avut probleme. E destul de greu, dar Petrila e un jucător ok. Dacă va avea rezultate la echipa de club, cred că va intra în vederile selecționerului", a spus Marius Șumudică.



În schimb, Marius Șumudică se așteaptă ca Andrei Borza (18 ani) să facă pasul curând către naționala de seniori. Antrenorul giuleștenilor îl vede pe fundașul stânga titular în prima reprezentativă.



"Borza, în scurt timp, cred că va ajunge titularul echipei naționale pe postul de fundaș stânga. Cred că în scurt timp. Gândiți-vă că Borza joacă de atât timp în prima ligă. El mai are doi ani în care e jucător U21. E un jucător deja matur.



S-a calificat la Campionatul European U21 și a crescut. De când lucrez cu el cred că are o ascensiune. Este pariul meu și cred că în scurt timp va pune probleme și se va bate cu Bancu la postul de fundaș stânga pentru echipa națională", a mai spus Marius Șumudică.

Andrei Borza are 8 meciuri și un gol la naționala U21 a României. La prima reprezentativă a fost convocat pentru un joc cu Andorra (4-0), din preliminariile EURO 2024, însă nu a apucat să debuteze.