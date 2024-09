Atacantul a evoluat în 12 partide în acest sezon și a reușit să înscrie un singur gol, mult sub așteptările celor din conducerea clubului, având în vedere prestațiile fotbalistului din sezonul trecut, pe vremea când evolua la Gaziantep și marca 14 goluri.

Marius Șumudică: ”Dacă există posibilitatea împrumutului lui Drăguș, cu mare plăcere!”

Din acest motiv, Drăguș a fost supus la presiunea suporterilor și nu a scăpat nici de criticile antrenorului Senol Gunes.

Marius Șumudică vrea să îi întindă o mână de ajutor atacantului și a declarat că și-ar dori să îl aducă pe Denis Drăguș, în iarnă, sub formă de împrumut la Rapid. Antrenorul giuleștenilor a recunoscut că are această idee de ceva vreme, mai ales că internaționalul român pe care l-a antrenat și la Gaziantep are probleme de adaptare la Trabzonspor.

Șumudică spune că în cazul în care Rapid va avea nevoie de un atacant în iarnă, Denis Drăguș va fi prima variantă, însă spune că fotbalistul are niște condiții foarte bune în Turcia.

”Cu ochii închiși (n.r. l-ar aduce pe Denis Drăguș la Rapid), nici nu se pune problema. E greu să te adaptezi la Trabzonspor, e un club e foarte greu. O am în cap. Cu siguranță, e finul meu, își dorește foarte mult (n.r. să meargă la Rapid), dar deocamdată e acolo, are un salariu.

Dacă există posibilitatea unui împrumut, cu mare plăcere. Pentru mine e prima variantă. Toată lumea de acolo așteaptă foarte mult de la el, anul trecut a dat 14 goluri. Trabzonspor e o echipă în transformare, au făcut foarte multe transferuri, nu sunt legați, e foarte greu, iar publicul nu te așteaptă.

Dacă azi câștigi, mâine mănânci gratis, îți pun benzină gratis. Dacă pierzi și mergi la benzinărie, se dau la o parte și îți bagi singur. Lui Drăguș i s-au oferit niște condiții exorbitante și nu avea cum să refuze, 6 milioane în patru ani”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Antrenorul lui Trabzonspor, avertisment public pentru Denis Drăguș

”I-am spus și eu: ’Ai talent, forță fizică și viteză’. Dacă s-ar fi folosit de aceste lucruri în acest meci, ar fi marcat. Uneori face unele mișcări diferit.

După părerea mea, el poate juca extremă dreapta, extremă stânga, atacant central, orice poziție, dar atunci când nu are entuziasm, nu este în joc oriunde ar juca. Nu îmi este clar ce face, dar se descurcă bine în situațiile de doi contra unu.

El are ocazii, dar dacă are zece ocazii, ar trebui să transforme cinci dintre ele în gol. El nu a avut succes cu niciuna. Dacă nu va face asta, va fi o furtună pentru el în timpul meciului. Dacă se va descurca, nu aș renunța la el.

Ca atacant central, este un fotbalist dinamic. El știe că fie va munci din greu pentru a ieși din această situație negativă și pentru a nu-și mai face griji deloc, fie nu va mai fi aici”, a spus antrenorul lui Trazbonspor, Senol Gunes.