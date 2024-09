Claudiu Petrila, recuperat complet și titular în meciul din etapa curentă, va purta banderola de căpitan, în timp ce Cristi Săpunaru, obișnuitul lider al echipei, se află pe banca de rezerve. Aceeași soartă o are și Braun, celălalt jucător care a mai fost căpitan în acest sezon.



Marius Șumudică a explicat de ce l-a pus pe Claudiu Petrila căpitan: "Eu decid, nu vestiarul!"



Decizia lui Șumudică a ridicat câteva sprâncene, însă antrenorul a explicat ferm că decizia a fost 100% a sa și că îl consideră pe tânărul în vârstă de 23 de ani pregătit să își asume acest rol.



„Eu am decis, vestiarul nu are cum să decidă. Eu consider că Petrila merită să fie căpitanul echipei în acest moment. Este un jucător care dă tonus echipei și un băiat care vorbește în vestiar, și asta este important”, a declarat tehnicianul înainte de meci.



Claudiu Petrila nu este doar un lider vocal, ci și unul care impresionează pe teren. În cele 9 meciuri jucate pentru Rapid în acest sezon, atacantul a reușit două goluri și trei pase decisive, contribuind esențial la evoluția echipei giuleștene.



Pentru duelul cu Oțelul Galați, Rapid aliniază următorul 11: Siegrist - Manea, Ignat, Pașcanu, Borza - Kait, Christensen - Pop, Hasani, Petrila - Burmaz.



Rezerve: Aioani, Onea, Săpunaru, Blazek, Braun, Vulturar, Mendes, Grameni, Gojkovic, Micovschi, Emmers, Jambor.