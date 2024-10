La finalul meciului, Marius Șumudică i-a reproșat lui Elias Charalambous faptul că a plecat la vestiare fără să îl salute, moment în care antrenorul celor de la FCSB a răbufnit la adresa tehnicianului lui Rapid, deranjat că acesta le-a făcut gesturi obscene fanilor roș-albaștrilor.

Marius Șumudică: ”Istvan Kovacs i-a explicat lui Charlambous! Sper să plătească el masa!”

Cei doi au intrat într-un clinci, iar membrii celor două staff-uri au intervenit imediat să îi despartă. Istvan Kovacs a apărut și el imediat la marginea careului, însă arbitul s-a convins că nu este nimic grav și nu i-a sancționat pe cei doi antrenori.

”A plecat supărat probabil din cauza rezultatului, nu a venit să mă salute, după care acum am fixat să ieșim împreună la masă, pentru că ne cunoaștem familiile, am jucat împreună la Omonia, am fost colegi de cameră pe timpul când eram jucători, după care l-am luat la Vaslui, mi-a fost jucător, eu l-am adus în România.

Era supărat că eu fiind admonestat de unii fani, le-am făcut să tacă din gură și el a crezut că le-am făcut alt gest sau ceva de genul ăsta, după care a venit, și-a dat seama că nu, a văzut și Istvan Kovacs și i-a explicat Istvan Kovacs, a zis: Nu a făcut niciun gest că altfel îi dădeam al doilea galben și îl eliminam’. Atunci m-a luat în brațe, m-a pupat. Am stabilit deja masa, sper să plătească el”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

