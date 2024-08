Marius Șumudică a discutat cu Ianis Hagi și este sigur: ”M-a sunat, am o relație bună cu el!”

Mijlocașul român nu mai este dorit de Philippe Clement și a fost trimis să evolueze la echipa a doua până când își va găsi un nou club. În ceea ce-l privește, Ianis Hagi nu își dorește să o părăsească pe Rangers și nu vrea să revină în România, unde a fost dorit și la Rapid de către Dan Șucu.

Marius Șumudică: ”Am vorbit cu Ianis Hagi, m-a sunat!”

Marius Șumudică a dezvăluit că a discutat cu Ianis Hagi care a ținut să îi transmită personal faptul că s-a decis să lupte pentru recâștigarea locului în echipă la Rangers și că, indiferent cum se va încheia aventura sa în Scoția, nu își dorește să revină în fotbalul românesc.

De altfel, Șumudică este de părere că, în cazul în care Ianis Hagi ar decide să se întoarcă în Superliga României, internaționalul român o va face doar la echipa condusă de tatăl său, Farul Constanța.

”Am vorbit cu Ianis Hagi, m-a sunat, am o relație bună cu el. Mi-a zis că opțiunea lui este de a rămâne în continuare în străinătate și că își dorește să lupte. Am înțeles că erau ceva variante, chiar dacă pleca de la Rangers, aștepta să se elibereze în altă parte, nu mi-a spus echipele.

Este un tip cu o personalitate extraordinară și a zis că indiferent dacă va rămâne la Rangers sau nu, cu siguranță se va bate până la ultima picătură de sudoare să demonstreze că merită să joace acolo. Din punctul meu de vedere sunt șanse minime spre nule, nu știu ce se va întâmpla mai departe. Domnul Șucu v-a spus că și-l dorește foarte mult, dar cred că este foarte greu ca el să revină în campionat. Și dacă ar reveni, eu cred că ar alege Farul”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Ianis Hagi a rupt tăcerea despre viitorul său

Joi seară, Ianis Hagi a scris un mesaj pe rețelele social media în care a evidențiat faptul că nu a cerut niciodată să plece de la Rangers și că vrea să rămână în Scoția și să ajute clubul.

”Sunt conștient de speculațiile privind situația mea și contractul meu la club. Mi-a plăcut întotdeauna să joc pentru Rangers și pentru fani din clipa în care am ajuns aici.

Vreau să fiu clar, nu am cerut niciodată să părăsesc acest club. O să fiu mereu disponibil și va exista mereu o cale să treci prin orice situație dacă există o dorință din ambele părți.

Sunt aici, cu dorință, și gata să ajut Rangers, să muncesc și să lupt pentru club, colegi și antrenor”, a scris Ianis Hagi într-un InstaStory.