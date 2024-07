Marius Șumudică a criticat-o dur pe Rapid: ”Fără busolă!” Ce crede despre faptul că Săpunaru a fost uitat pe banca de rezerve

Marius Șumudică: ”Rapid a părut o echipă fără busolă cu CFR Cluj!”

Fostul antrenor al lui Gaziantep consideră că echipa sa de suflet a fost dominată total în Giulești și crede că Rapidului îi lipsește un lider în teren.

”Rapidul este într-o perioadă de tranziție, de căutari, un nou antrenor, un nou sistem, încă neînțeles din punctul meu de vedere de către jucători. Nu am văzut de mult o echipă care să vină în Giulești și să aibă controlul cum a avut CFR cu acest Tachtsidis.

Nu este un jucător foarte dinamic, cu viteză de deplasare, care să ceară mingea în profunzime, dar are această viziune a jocului foarte dezvoltată. Este un lider, liderii se nasc. Și în conflictul cu Mutu știa pe ce se bazează, știa că dacă va pleca, își va găsi o echipă.

Rapid a părut o echipă fără busolă în momentul de față. Nu există un lider în primul 11. Transferurile făcute nu au adus niciun plus. Mă refer la Blazek. Tribuna a început să strige numele lui Săpunaru de fiecare dată când Blazek a atins mingea. E clar că nu e pe placul lor. În 3-5-2, automat pierzi mijlocul terenului.

Ignat a dovedit că te poți baza pe el, are potențial, poate să crească. A avut și o lovitură de cap, un șut deviat. E un jucător care poate crește. Blazek e un jucător lent, care atacă prost. Nu are încredere. Adâncimea creează spații în profunzime, așa cum s-a întâmplat la Bîrligea”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Șumudică susține că nu înțelege motivul pentru care Neil Lennon a decis să îl scoată pe Cristi Săpunaru din formula de start, iar în locul său să îl introducă pe slovacul Filip Blazek, având în vedere că experimentatul fundaș român este, în opinia sa, este mult peste Blazek.

”Nu înțeleg această utilizare a lui Blazek, nici nu se compară cu Săpunaru. Lennon nu îl bagă pe Săpunaru, pentru că joacă Blazek. Cu Săpunaru nu poți să joci decât în zona centrală în cei trei. Nu știu de ce insistă cu Blazek. A fost întrebat, el a ocolit răspunsul, că e un jucător de 40 de ani, că e în spiritul Rapidului. Asta spui o etapă, două etape, până ajungi să strige lumea ’Săpunaru, Cristi Săpunaru’”, a adăugat Marius Șumudică.

Neil Lennon a spus de ce și-a pierdut Cristi Săpunaru locul de titular la Rapid

”Noi vedem jucătorii în fiecare zi. Eu fac echipa. Cristian e parte din echipă, am vorbit ieri cu el, știm ce poate aduce echipei, însă trebuie să rețineți că are 40 de ani. Am urmărit multe meciuri din sezonul trecut și spre final s-au încasat foarte multe goluri când a jucat, însă nu spun că din cauza lui. Acum încercăm să îmbunătățim toate aspectele jocului.

Fără îndoială, Cristian își va aduce contribuția în acest sezon, dar nu se va pune presiune asupra mea pentru a-l folosi. Nici eu nu îmi doresc să îi distrug moștenirea de aici. Despre asta am discutat cu el și și-a înțeles rolul din momentul de față”, a spus Neil Lennon în cazul unei conferințe de presă.