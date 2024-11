Ialomiţenii au deschis scorul prin Ionuţ Coadă (20), cu un şut din marginea careului, la care portarul Cătălin Căbuz a gafat. FC Hermannstadt a egalat în debutul reprizei secunde, prin Aurelian Chiţu (49). Sibienii au marcat golul victoriei prin Silviu Balaure (90+5), cu un şut de la 22 de metri.



În minutul 45+2, Laurenţiu Vlăsceanu (Unirea) şi Tiberiu Căpuşă (FC Hermannstadt) s-au lovit cap în cap la un duel aerian. Jucătorul gazdelor a primit îngrijiri pe teren şi a fost transportat cu ambulanţa la spital, în timp ce Căpuşă a fost schimbat la pauză.

Reacția lui Marius Măldărășanu după succesul cu Unirea Slobozia

Tehnicianul a fost mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să obțină a doua victorie consecutivă, însă nu a ezitat să critice jocul din prima repriză.

"Prima victorie din deplasare din acest sezon. Mă bucură cele 3 puncte câștigate și că am legat două victorii. Am făcut o primă repriză slabă. Le-am și spus băieților. A fost cea mai slabă repriză de când sunt eu la Hermannstadt.Nu am avut nici intensitate. Ei au avut o atitudine mult mai bună ca noi. Am pierdut multe baloane, iar ei au căpătat încredere și ne-au marcat gol. Mă bucur că în repriza secundă am jucat cu totul altfel.

Am pus presiune, iar adversarii nu au ajuns la poartă. Au fost 3 puncte muncite. Nu contează ce le-am spus la pauză. În momentul în care nu împingi cu benzile, nu ai cum să ții adversarul departe de poarta ta. Totul depinde de ei, ca atitudine. Atitudinea de le meciul cu 'U' Cluj trebuie să fie un reper.

Golul lui Balaure ne-a adus 3 puncte. Mă bucur că a marcat. Toate chestiile care s-au întâmplat au fost benefice.

Obiectivul în Cupa României este să trecem de grupe. Vom aborda meciul serios, chiar dacă vor fi modificări în echipă. Ne dorim să câștigăm contra Farului. Ar fi senzațional să câștigăm.

Liniște nu ai niciodată. Liniște ai doar o seară. Dacă eram mai sus în clasament, ne-am fi dorit mai mult. După 6 înfrângeri, e bine că am legat victoriile", a declarat Marius Măldărășanu, după meci.