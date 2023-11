Unicul gol al meciului de la Sibiu a fost marcat de Cristian Neguț, în minutul 61, când jucătorul gazdelor l-a învins pe Sava cu un șut spectaculos de la marginea careului.

Marius Măldărășanu, 14 meciuri fără eșec la Hermannstadt și locul 4: "Nu plec! Vreau să fac performanță aici"

FC Hermanntadt a ajuns la 14 meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile, iar Marius Măldărășanu și-a felicitat jucătorii pentru modul în care au interpretat tactic partida și pentru efortul depus.

Întrebat dacă se gândește să plece de la Hermannstadt în cazul în care va primi o ofertă în viitorul apropiat, antrenorul sibienilor a transmis ferm că exclude această variantă, dorindu-și să facă performanță la echipa pe care o pregătește din 2021, când echipa evolua în Liga 2.

"Mă bucur că am câștigat azi un meci foarte greu. Am urcat pe locul 4. De data asta nu i-am anunțat pe băieți la ședința tehnică despre posibilitatea de a urca pe 4. Am făcut-o înaintea meciului cu Oțelul, iar după acel meci egal mi-au reproșat băieții să nu le mai zic. Mă bucur că am câștigat, au făcut un meci extraordinar tactic, un efort foarte mare.

A fost o primă repriză echilibrată cu mai multe ocazii de partea noastră. Am făcut o singură greșeală, când Krasniqi a avut o șansă bună. Mă bucur că au înțeles ce le-am cerut și au jucat bine în benzi. În a doua repriză a venit golul, iar apoi a trebuit să cedăm aproape în totalitate posesia. Știam că vin sus cu mingi aruncate în spatele fundașilor.

Era clar că ei vor forța și noi puteam să profităm de spații și să marcăm golul doi. Sota și Baba au alergat foarte mult, au dus greul. Bineînșeles, Jipa și Balaure, din benzi, au blocat interii lor foarte bine. Eu cred că este o victorie meritată. Dacă nu ca joc, e meritată datorită muncii.

Am apucat să văd faza golului anulat. Nu sunt de acord cu analiza domnului Marius Avram. Paraschiv este în ofsaid, într-adevăr, dar nu joacă, face un paravan, iar apărătorul de a CFR a căzut de parcă l-a lovit cineva cu toporul. Nici nu avea cum să ajungă să-l blocheze pe Neguț. Până la urmă, asta e, am câștigat. Astfel de situații sunt foarte multe, dar în fine, nu mai contează. Bine că am câștigat.

Execuția lui Neguț? Mă bucur pentru el, pentru Biceanu, pentru Fonseca, cei care au marcat în Cupă și care primesc încredere astfel. Știu că Neguț își dorește foarte mult și a marcat un gol extraordinar de frumos.

Nu, nu plec. Mă simt bine. Îmi fac meseria, mă lasă să fac meseria. Pentru mine e cel mai important. Da, la un moment dat poate se va întâmpla, dar nu mă gândesc nici să plec din iarnă. Avem un lot omogen și nu m-am gândit în niciun moment să plec. Au apărut fel și fel de știri, dar mă simt bine aici și aș vrea să fac o performanță frumoasă aici. Mai e mult de muncă, mai sunt 15 meciuri, iar distanța dintre echipe este foarte mică", a spus Marius Măldărășanu, după meci.

La finalul turului sezonului regulat, FC Hermannstadt ocupă poziția a patra, cu 23 de puncte. În runda următoare, sibienii vor juca pe terenul campioanei Farul Constanța.