Marian Iancu i-a găsit un singur defect lui Cosmin Olăroiu: "Aici ne-am despărțit noi"

Iancu a cumpărat Poli Timișoara și, pe lângă un grup mare de jucători de la FC Național, l-a adus și pe Cosmin Olăroiu. Cei doi au colaborat timp de mai puțin de un an, "Oli" demisionând în noiembrie 2005 de la formația bănățeană.

Marian Iancu: "Olăroiu, un antrenor fantastic, dar mult prea prieten cu Gigi Becali"

Omul de afaceri lasă de înțeles că a fost deranjat de faptul că Olăroiu era "mult prea prieten" cu rivalul său, Gigi Becali, motiv pentru care s-au despărțit. De altfel, "Oli" a semnat cu Steaua, actuala FCSB, la ceva mai mult de o lună după plecare de la Poli.

"Olăroiu era deja un mare antrenor. FC Național era pe locul 2 și, dacă rămânea în formația respectivă, oricum termina pe locul 1 sau locul 2. Olăroiu a fost înainte să vină la Timișoara și este și în ziua de azi un antrenor fantastic. Un antrenor foarte, foarte bun. Poate mult prea prieten cu domnul Gigi Becali. Și aici ne-am despărțit noi.

Gigi Becali era un competitor. Un om pe care îl respect și mai mult acum, după perioada din penitenciar, pentru că a fost un om care n-a ezitat să spună lucrurilor pe nume, ce e rău în penitenciar și unde legea nu e respectată. Îl respect pentru lucrul ăsta și îl voi respecta întotdeauna, i-am spus și la telefon după ce am ieșit.

Dar, când ne întâlneam în campionat, știți forte bine că am palmares pozitiv cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapid și cu CFR Cluj timp de 6-7 ani. În 6 ani am avut palmares pozitiv cu toate echipele galonate", a spus Marian Iancu, pentru GSP.

Marian Iancu, despre cum a decis să cumpere Poli Timișoara: "Fantasticul public m-a cucerit"

În cadrul aceluiași interviu, Marian Iancu a dezvăluit care a fost momentul care l-a determinat să cumpere Poli Timișoara și să investească serios în fotbal.

"Pierduse Timișoara 8-1 cu Steaua, acasă. Fantastic public m-a cucerit și am spus de ce nu? Imediat, în pauza competițională, în ianuarie 2005, am cumpărat clubul.

Am cumpărat, în același timp, cu milioane bune, 11 jucători de la FC Național, care erau pe locul 2 în pauza competițională.Cu antrenor cu tot, Olăroiu. I-am adus la Timișoara, iar în acel retur am făcut 33 de puncte. De pe locul 16-17, am terminat pe 5 sau 6", a mai spus Iancu.