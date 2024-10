Marian Iancu consideră că trofeul Cupei României este un obiectiv indispensabil pentru Rapid în acest sezon, iar antrenorul ar trebui să gestioneze cu mare atenție resursele echipei, în special în cazul jucătorilor recent aduși, cum ar fi Clinton N’Jie.



Clinton N’Jie, oaia neagră de la Rapid?



Venit la Rapid în această toamnă, Clinton N'Jie, internațional camerunez cu o carieră care a trecut pe la cluburi precum Lyon, Tottenham, și Marseille, a dezamăgit prin lipsa de implicare și pregătire fizică, conform spuselor lui Marian Iancu.



Performanța sa slabă din derby-ul cu FCSB, scor 0-0, unde a ratat o ocazie importantă, i-a atras critica fostului patron al Politehnicii Timișoara.



Iancu a declarat că N’Jie pare „complet detașat și nepregătit fizic” și că nu s-a ridicat la nivelul unor jucători de perspectivă ai Rapidului, precum Dobre și Rareș Pop, care au reușit să contribuie consistent la punctele acumulate de echipă.



Iancu l-a sfătuit pe Șumudică să renunțe la ideea de a juca pe baza unui „istoric fotbalistic” și să evalueze jucătorii strict pe meritul din teren.

"Cupa României 2024-2025 este un obiectiv pentru Rapid şi pentru Sumudica peste care nu se poate trece. Sucu poate cere trofeul anul asta! Este o cerere legitimă şi o presiune pozitivă chiar necesară pentru a trezi conştiinţele adormite.



Dacă Tobias confirmă şi Boupendza se încadrează în efortul colectiv, deocamdată fără realizări spectaculoase, Njie e complet detaşat şi neimplicat în joc, nepregătit fizic şi, spun eu, sub nivelul lui Dobre şi Rareş Pop, jucători de calitate care au înscris şi care au adus puncte importante în clasament! Cu FCSB, echipa din Giuleşti a jucat în prima repriză şi parţial în cea secundă in zece jucatori, aportul lui Njie fiind zero!



Deciziile antrenorului îl impun sau îl descalifică în faţa grupului de jucatori. Nu joacă paşaportul sau trecutul fotbalistic! Nu cred în titulari de drept, cred doar în cei de merit! Ori, în condiţiile date, aştept de la Sumudica sa valorifice toate resursele de calitate ale lotului la justa şi reala lor valoare meci de meci, fără liberul arbitru subiectiv impus de un istoric fotbalistic al unuia sau altuia dintre jucătorii pe care-i are la dispoziţie!", a spus Marian Iancu, potrivit Orange Sport.



Deplasarea Rapidului la Botoșani din cadrul fazei grupelor a Cupei României se va putea urmări în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, nu mai devreme de ora 21:00.