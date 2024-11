La Universitatea Craiova situația e una delicată. Trupa din Bănie trece printr-un impas exacerbat de eșecul cu Metalul Buzău din Cupa României, care l-a făcut pe finanțatorul Mihai Rotaru să răbufnească și să-l îndemne pe Costel Gâlcă să-și prezinte demisia.



Marian Iancu aruncă bomba înainte de Univ. Craiova - FCSB



Marian Iancu, fost patron în Liga 1 la Poli Timișoara, a susținut că tot acest scandal din jurul Universității Craiova îi va da clubului o putere în fața celor de la FCSB, care ”nu pleacă favorită în deplasarea de la Craiova”.



”Ciudat, dar, în opinia mea, FCSB nu pleacă favorita în deplasarea de la Craiova. Scandalul şi umilinţa suportată de olteni în Cupă, şi nu numai, este o adevărată bombă motivaţională care va degaja o cantitate de energie enormă în interiorul grupului de jucatori.



Pe care trebuie să o exploateze inteligent, atât patronul Rotaru, cât mai ales antrenorul. Ar putea fi un adevărat nou restart pentru Craiova, care, dacă nu se întâmpla, era greu de inventat şi montat!



Fără să facă un pas înapoi în ceea ce priveşte decizia luată, timpul fiind scurt până la meci, Rotaru poate călări situaţia dată, punând inteligent batista pe ţambal, lasându-i pe toţi să fiarbă în suc propiu, cunoscând fiecare culpa in care se afla, jucatori şi antrenor, rezultatul fiind o supra-motivare pozitivă care-i face chiar favoriţi contra unui FCSB destul de mulţumită şi suficientă după ultimele rezultate obţinute!



Cu puţina chibzuinţă şi înţelepciune, meciul dintre Craiova şi FCSB poate deveni, din unul de 2 solist, în unul cu oltenii favoriţi”, a spus afaceristul, potrivit orangesport.



”Gâlcă știe!” Sorin Cârțu a vorbit fără menajamente despre situația de la Universitatea Craiova



Sorin Cârțu, fost președinte la Universitatea Craiova, a precizat că nu-i place situația în care se află oltenii și a susținut că ce se întâmplă la olteni este din pur orgoliu.



”Vedem. Să treacă și partida cu FCSB. Este un moment așa de orgoliu, pentru că Gâlcă știe ce a vorbit Becali despre el, să mobilizeze echipa.



Eu am vorbit și acum trei luni de zile și am spus că nu e bună situațai de la Craiova. Am spus înainte că nu-mi place”, a spus Sorin Cârțu pentru Pro TV și Sport.ro.