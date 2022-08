”Mă simt vinovat”. Cum a reacționat Dawa după meciul cu Hermannstadt, în care a gafat și a marcat un gol superb

Fundașul celor de la FCSB a greșit la primul gol marcat de sibieni prin Mihai Butean, dar s-a revanșat chiar înainte de pauză cu un gol superb. Fundașul a dezvăluit, la flash-interviul de după partidă, că ”se simte vinovat” pentru greșeala de la golul sibienilor și a vorbit despre reușita sa.

A fost al doilea gol marcat de Dawa pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile.

Joyskim Dawa: ”Mă simt vinovat”

”Am fost puțin obosit, mai ales că veneam după meciul de joi (n.r. - cu Viking). Din păcate, nu am reușit să ne concentrăm și să câștigăm acest meci. Mă simt vinovat pentru primul gol, am pierdut mingea la acea fază din care ei au marcat.

Dar, după aceea am încercat să dau tot ce am mai bun și am marcat golul egalizator. Nu a fost nimic întâmplător. M-am gândit să trag din prima, mai ales că am simțit că vine bine mingea, dar am fost și puțin norocos”, a spus Dawa.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 13, cu șapte puncte după șase meciuri, în timp ce Hermannstadt urcă pe locul șapte, cu zece puncte, și rămâne neînvinsă în primele etape din acest sezon.

FCSB se va deplasa pe terenul liderului Farul Constanța în etapa următoare, în timp ce Hermannstadt își va măsura forțele cu Universitatea Craiova.