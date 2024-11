Ioan Varga a mărturisit că are pe masă trei oferte pentru Louis Munteanu, atacantul ajuns în vară la CFR Cluj, în urma unui transfer de la Fiorentina.

Ioan Varga a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu

Patronul ardelenilor susține însă că sunt șanse destul de mici ca gruparea din Gruia să se despartă de atacantul de 22 de ani în această iarnă și a subliniat că acest lucru s-ar putea concretiza doar în cazul în care ar primi o ofertă de nerefuzat.

În urmă cu câteva săptămâni, Varga declara că a primit o ofertă de nu mai puțin de 8 milioane de euro pentru Louis Munteanu.

Totodată, omul cu banii de la CFR Cluj a dezvăluit că în perioada de transferuri de iarnă vrea să îi aducă întăriri lui Dan Petrescu. Mai exact, ardelenii vor să transfere încă un atacant.

”Sincer, nu l-aș lăsa din iarnă, doar dacă e o ofertă de nerefuzat. A venit o ofertă foarte mare, nu am dat curs la ea, am zis să discutăm în iarnă, pentru că acum oricum nu putem face nimic. Sunt trei oferte, deci vedem.

Da, sută la sută (n.r. este important pentru lupta la titlu). Oricum în iarnă vreau să mai aduc încă unul în plus, să ajute. Da, vrem un atacant. Plecări vor fi în iarnă. Cei care trebuiau să plece în vară, vor pleca în iarnă.

Relația cu Petrescu este ok. Am lămurit-o. A fost un cumul de factori pe fond de stres, psihologici mai mult, nu neapărat probleme medicale, și ne-am înțeles. Deci se pare că am reglat”, a spus Ioan Varga, conform iamsport.ro.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali declara în urmă cu câteva săptămâni că încă se gândește la Louis Munteanu

După victoria obținută de FCSB în fața celor de la PAOK Salonic, Gigi Becali declara că nu exclude să îl oferteze pe Louis Munteanu în iarnă.

”Poate îl iau eu pe Louis Munteanu în iarnă. Poate-l iau… De ce să nu-l iau? S-a dus la CFR Cluj, dar poate îi dau eu banii. A dat Neluţu 2,5 milioane de euro? Eu nu ştiu asta.

Dacă vine, o să joc în stânga sau în dreapta atacantului. Bîrligea număr 9 şi Munteanu în stânga sau dreapta. Ori fac, ori nu fac. Asta m-a ambiţionat foarte mult, meciul de la Salonic”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.