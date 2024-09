Liviu Ciobotariu a răbufnit după umilința cu Sepsi OSK: "Suntem restanți la finalizare"

Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Sepsi" din Sfântu Gheorghe, în cadrul etapei #9 a Superligii României.

Covăsnenii au câștigat la scor, iar pe tabela de marcat s-au trecut: Debeljuh (10'), Alimi (65') și Oberlin (87').

Liviu Ciobotariu a răbufnit după Sepsi - Botoșani 3-0

Tehnicianul a explicat că problemele echipei sale, în special cele legate de finalizare, persistă și a evidențiat faptul că lotul limitat este unul dintre motivele pentru care echipa sa se confruntă cu dificultăți în a obține rezultate mai bune.

Antrenorul a recunoscut că una dintre marile probleme ale echipei este lipsa golurilor, alături de greșelile defensive în lanț care au dus la cele trei goluri ale lui Sepsi.

„Am făcut o primă repriză destul de bună, adversarul nu ne-a pus în dificultate doar la o singură acţiune, am luat gol.

Ca şi puncte pozitive am avut o posesie bună, am încercat, am dus mingea până în ultimii 30 de metri, acolo nu ne-am descurcat deloc, n-am reuşit să băgăm mingea în poartă, este o veche problemă a noastră.

În 8-9 meciuri am marcat doar 5 goluri, foarte puţin pentru o echipă care vrea să rămână în prima ligă. Trebuie să fim puternici, este adevărat că în ultimele trei etape n-am arătat foarte rău.

Cel puţin la meciul de acasă cu Petrolul am avut multe situaţii de a marca, am dus mingea bine până în ultimii de 30 metri, dar la finalizare suntem foarte, foarte restanţi.

Am spus, sunt dezamăgit pentru că până la urmă ducem jocul bine dar nu reuşim să înscriem. Au fost greşeli în lanţ, şi la primul gol şi la la treilea gol când ne-am lăsat descoperiţi, la golul doi s-a rupt puţin echilibrul, la penalty, n-am apucat să vad.

Acesta este lotul, cu el vom merge la luptă, nu avem ce face, până la urmă trebuie să ne descurcăm aşa cum suntem. Trebuie să muncim mai mult pentru că avem nevoie de mai multă agresivitate.

Vreau agresivitate şi în antrenamente dar şi în meciurile oficiale, după minutul 60-70 s-a rupt echilibrul”, a spus Liviu Ciobotariu, la finalul meciului.

În urma acestui duel, Botoșani ocupă penultimul loc în Superliga României, cu șase puncte, doar unul distanță de fundul clasamentului ocupat de Gloria Buzău.