Cele două formații și-au dat întâlnire duminică, 1 septembrie, în cadrul etapei #8 a Superligii României. Partida s-a desfășurat pe Stadionul Munincipal din Botoșani, iar ambele goluri ale ”găzarilor” au fost marcate după minutul 90: Mihnea Rădulescu (90+4) și Gicu Grozav (90+6).

Liviu Ciobotariu a cedat după ce Botoșani a luat două goluri în două minute de la Petrolul: "Sunt dezamăgit și frustrat!"

La finalul celor 90 de minute, tehnicianul moldovenilor a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. În opinia sa, Botoșani a controlat partida, dar din vina unor "greșeli copilărești", s-au întors la vestiare fără niciun punct.

”Noi am jucat 85 de minute, după care ne-am oprit. Îmi pare rău, sunt supărat și dezamăgit pentru că nu am făcut un joc rău. Am controlat jocul, ne-am creat situații, după care am avut două greșeli copilărești. Păcat de jocul pe care l-am prestat. De aceea sunt supărat, nu aveam voie să pierdem acest joc. Se putea termina 0-0 și alta era starea noastră de spirit. Sunt dezamăgit, supărat, frustrat.

Avem mult de muncă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că situația nu este ok, chiar dacă nu am arătat rău. Sunt supărat și dezamăgit pentru că puteam să obținem mult mai mult din acest joc.

Asta a fost problema noastră, am tot exersat la antrenamente. Chiar le cer să își asume responsabilitatea să dea la poartă. Ideal ar fi să terminăm acțiunile cu șut la poartă. Probabil că este o lipsă de încredere la jucători. Trebuie să le remediem. Nu pot să merg așa la nesfârșit”, a spus Liviu Ciobotariu, la flash-interviuri.

