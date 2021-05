Adrian Paun a deschis scorul pe Oblemenco dupa un corner al CFR-ului.

Intrat in teren in minutul 4 in locul lui Mihai Gidea, lui Paun i-au trebuit numai cateva secunde pentru gol. Mijlocasul ofensiv a primit de la Deac, l-a depasit pe Cicaldau si a tras apoi plasat, spre coltul lung, luand pe toata lumea prin surprindere. Mingea s-a scurs prin fata portii si a intrat in plasa lui Pigliacelli.