Sepsi OSK a pierdut vineri seară cu Oțelul Galați, scor 0-2. Singurele victorii ale covăsnenilor în noul sezon datează din primele două etape: 1-0 vs. Poli Iași și 2-1 vs. Gloria Buzău. De atunci, au mai înregistrat două remize și înfrângeri pe bandă rulantă.

Laszlo Dioszegi, discurs manifest la 4 dimineața despre situația critică în care a ajuns Sepsi OSK

După meciul de la Galați, patronul Laszlo Dioszegi, care a răbufnit printr-un mesaj pe rețelele social media la pauza meciului, a revenit în toiul nopții cu un discurs-manifest despre situația de la Sepsi OSK.

Finanțatorul s-a dezlănțuit la adresa criticilor și a ținut să evidențieze faptul că s-a luptat pentru binele clubului în orice situație.

”E aproape ora 4 dimineața, dar nu pot să dorm, chiar dacă mulți dintre voi ați adormit de multă vreme, după ce v-ați exprimat opiniile despre meci. Da, îmi pot mulțumi că am ales, în 2011, să fiu implicat în fotbal. Dacă a meritat sau nu, va decide viitorul, dar un lucru e cert, am luptat mereu, uneori chiar împotriva prietenilor, pentru tot ce e mai bun pentru acest club, pentru că e cel mai important.

E la fel de sigur că lucrurile nu pot continua așa, indiferent de costuri. Nimeni nu este mai presus de club și nu va fi niciodată. E ușor de comentat din exterior, e ușor să spui că e mai bine așa sau în alt fel. E incredibil, uneori citesc multe comentarii date de ignoranți, care spun că de ce nu tai salariile sau de ce nu dau afară 90% dintre jucători sau din staff.

E pentru că, atunci când semnezi un contract, nu poți să zici că dacă nu joci bine, nu iei salariul. Asta e realitatea. Însă realitatea este că nu mai putem continua așa. Am învățat un lucru, că nu pot lua o decizie importantă fără o analiză detaliată. De aceea am decis să am foarte multe discuții mâine, cu toți cei care mă pot ajuta să iau cea mai bună decizie.

Știu că, indiferent de decizie, fanii adevărați o vor înțelege și o vor accepta. La fel de sigur știu că vor fi oameni care nu vor fi de acord, dar asta este. Nu degeaba se spune că toată lumea se pricepe la fotbal sau la politică. Sau măcar crede că se pricepe. OSK deasupra tuturor!”, a scris Laszlo Dioszegi pe Facebook.