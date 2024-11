Conduși cu 1-0 de prahoveni, elevii lui Valentin Suciu au evoluat mai bine de 50 de minute în nouă oameni, după ce Sherif Kallaku și Marius Coman au fost eliminați în minutele 25 și 39.



Cu toate acestea, Andres Dumitrescu a marcat pentru 1-1 în minutul 89, iar reușita a fost intens sărbătorită de covăsneni atât pe teren, cât și în tribune.



Laszlo Dioszegi: ”A venit timpul s-o spun”



Laszlo Dioszegi, finanțatorul celor de la Sepsi OSK, a acuzat maniera de arbitraj a brigăzii conduse de Sebastian Colțescu și a avut o reacție vehementă într-un interviu acordat pentru sport.szekelyhon.ro, publicație adresată comunității de maghiari din România.



„Acea situație descrie perfect ceea ce s-a întâmplat în întregul meci și arată cum a fost arbitrajul. Nu avem de-a face niciodată cu arbitrii, dar simt că a venit timpul s-o spun: dacă toată țara este împotriva noastră, noi vom fi tot aici!



Aș dori să mulțumesc celor 3.000 de spectatori, au avut încredere în echipă, am avut nevoie și de ajutorul lor pentru a cuceri acest punct uriaș”, a spus Dioszegi.



Sepsi OSK rămâne, momentan, pe locul opt în Superligă, cu 19 puncte, la un punct distanță de următoarea clasată Poli Iași, cu care covăsnenii se vor duela în prima etapă din retur.



Valentin Suciu a spus ce se întâmplă cu Roland Niczuly



Suciu a dat de înțeles că Roland Niczuly a ajuns rezervă la Sepsi din cauza unor neînțelegeri cu cei din conducerea clubului. La meciul cu Petrolul, Niczuly nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve.



”Cu mine nu a avut nicio problemă. Cel puțin eu nu am nicio problemă cu el și cred că nici el nu are nicio problemă cu mine. Se pregătește foarte bine, o să îi vină rândul. Cum am mai spus-o de foarte multe ori, e un portar foarte bun, un jucător de vestiar, un jucător de care avem nevoie în continuare și o să îi vină rândul și trebuie să o facă bine. Sunt convins că o să facă bine”, a spus Suciu.