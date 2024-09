Laszlo Dioszegi a explicat ultimele plecări de la Sepsi: ”Au încălcat regulamentul!” Avertisment pentru restul jucătorilor: ”Ne vor părăsi!”

Laszlo Dioszegi: ”Am decis să ne despărțim, au încălcat regulamentul pentru a doua oară!”

Laszlo Dioszegi a oferit un interviu în presa maghiră în care a vorbit despre plecarea lui Kevin Varga și a lui Akos Kecskes de la echipă. Contractele celor doi jucători maghiari au fost reziliate după ce au încălcat de două ori regulamentul intern al clubului din Covasna.

Patronul covăsnenilor a lăsat să se înțeleagă faptul că cei doi au luat parte la o petrecere fără a primi permisiunea clubului și au întârziat la antrenamentele echipei.

”Ne-am despărțit de cei doi jucători în termeni buni, dar au încălcat regulamentul intern pentru a doua oară, așa că am decis să ne despărțim. Dacă nu ar fi avut loc această încălcare a regulamentului, bineînțeles că ar fi rămas la echipă, având în vedere că am muncit mult să aducem jucători din Ungaria la echipă”, a spus Laszlo Dioszegi, conform csakfoci.hu.

Totodată, patronul lui Sepsi s-a arătat dezamăgit de transferurile realizate de echipa sa în această vară. Dioszegi le-a transmis jucătorilor ajunși în aceaastă perioadă de mercato la Sfântu Gheorghe faptul că vor părăsi echipa în iarnă, dar evoluțiile lor nu se vor îmbunătăți.

”Trebuie să recunoaștem că am făcut anumite greșeli în vară. Ne-am înșelat în legătură cu anumiți jucători despre care am crezut că vor atinge un anumit nivel. Mă refer la doi sau trei jucători care au venit în vară, dar care nu au performat la nivelul așteptărilor. Am decis alături de staff-ul tehnic că fiecare merită timp să demonstreze. Le-am comunicat jucătorilor că nu ne-am așteptat la așa ceva.

Știm că nu este ușor să te obișnuiești cu fotbalul din România, dar dacă nu se va schimba ceva până în iarnă, ne vor părăsi”, a adăugat patronul lui Sepsi.

Transferurile realizate de Sepsi Sfântu Gheorghe

Antrenor - Valentin Suciu (nou)

Veniri - Mihajlo Neskovic (FK Vozdovac / 150.000 de euro), Szilard Gyenge (Csikszereda / gratis), Dimitri Oberlin (Adanaspor / gratis), Nir Bardea (FK Sabail / gratis), Sota Mino (Hermannstadt / gratis), Michael Breij (Cambuur / gratis), David Siger (Fehervar / gratis), Stefan Hajdin (Zeleznicat Pancevo / gratis), Marcelo Freitas (UTA Arad / gratis), Marius Coman (Corvinul / gratis), Marian Drăghiceanu (CSM Reșița / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ion Gheorghe (Stal Mielec), Vitalie Damașcan (Stade-Lausanne), Krisztian Dobozi (Kazincbarcika), Akos Nistor (Csikszereda), Rajmund Niczuly (CSM Focșani)

Plecări - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.3 milioane de euro), Mihai Bălașa (FCV Farul / gratis), Pavol Safranko (Sabah FK / gratis), Adnan Aganovic (Unirea Slobozia / gratis), Akos Kecskes (AEL Limassol / gratis), Vitalie Damașcan (Petah Tikva / gratis), Ion Gheorghe (FC Buzău / gratis), Mario Rondon (Coimbra / gratis), Roland Varga (Paksi / gratis), Jonathan Rodriguez, Kevin Varga, Krisztian Dobozi (contracte încheiate), Andres Dumitrescu (Slavia Praga / împrumut expirat), Denis Rența (CSM Focșani / împrumutat)