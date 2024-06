La mai bine de o săptămână după sosirea în Olanda, FCSB a jucat un meci amical. Adversară a fost CSV Apeldoorn, o formație nou-promovată în liga a cincea olandeză. Campioana României s-a distrat cu adversarii amatori, a marcat câte patru goluri în cele două reprize și s-a impus cu 8-0.

Nana Antwi, tumbă după golul reușit la FCSB. Gigi Becali, fan al acrobațiilor

Golurile celor de la FCSB au fost marcate de Mihai Lixandru (6), Alexandru Băluță, 20, 21), Luis Phelipe (25), Marius Ștefănescu (53, 84), Nana Antwi (64) și David Miculescu (89).

Nana Antwi (23 de ani), introdus în repriza secundă, a înscris în minutul 64. Ionuț Panțîru a trimis o centrare din flancul stâng, iar fundașul dreapta ghanez a preluat excelent, a preluat în careul advers și a lobat portarul.

Antwi a sărbătorit golul într-un mod acrobatic, făcând o tumbă. Gestul ghanezului a amintit de modul în care Andrei Ivan își sărbătorea reușitele din Liga 1.

În 2016, Gigi Becali recunoștea că ar fi vrut să îl transfere la FCSB pe Andrei Ivan. Pe lângă calitățile fotbalistice, patronul bucureștenilor se declara impresionat de modul acrobatic în care fotbalistul Universității Craiova își sărbătorea reușitele.

"Ivan este un jucător pe care eu mi l-am dorit foarte mult. Știți de ce am ținut neapărat să-l iau, de ce mi-a plăcut acest jucător? Pentru că a făcut o tumbă după ce a marcat un gol. M-am gândit că talentul lui - că are talent - combinat cu munca lui înseamnă că-i place munca și că a exersat mult până la 19 ani, că acea tumbă nu o face oricine fără antrenament mult. Asta înseamnă că are și calități fizice", spunea Gigi Becali, în urmă cu mai bine de opt ani.

Cum a arătat FCSB în amicalul cu CSV Apeldoorn

Repriza 1: Vlad - Crețu, Ngezana, Haruț, Radunovic (cpt) - Lixandru, Pandele - Musi, Băluță, Luis Phelipe - Radaslavescu.

Vlad - Crețu, Ngezana, Haruț, Radunovic (cpt) - Lixandru, Pandele - Musi, Băluță, Luis Phelipe - Radaslavescu. Repriza 2: Udrea - Dawa, Chiricheș, Panțîru - Antwi, Alhassan, Edjouma, Kiki - Ștefănescu, Miculescu, Toma.

FCSB va mai juca un amical în cantonamentul din Olanda, vineri, de la ora 17:00 (ora României), contra lui Almere City, formație din Eredivisie.

Primul meci oficial al lui FCSB va fi joi, 4 iulie, Supercupa României împotriva celor de la Corvinul Hunedoara. Cinci zile mai târziu, campioana va înfrunta Virtus (San Marino) în primul tur preliminar din Liga Campionilor.

VIDEO: YouTube @csvApeldoornTV