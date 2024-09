Jucătorul de la FCSB care a cules toate laudele: "De departe cel mai bun din România! / Nu mă miră dacă pleacă"

Siyabonga Ngezana a reușit primul său gol în campionatul României, după o fază fixă, iar stoperul de la FCSB a fost desemnat jucătorul meciului. La final, sud-africanul a fost lăudat de analiștii Prima Sport, Marius Baciu și Basarab Panduru.

Marius Baciu: "Ngezana, de departe cel mai bun din România"

Marius Baciu, fostul jucător de la Steaua, spune că Ngezana este cel mai bun fundaș din campionatul României și face inclusiv o comparație între sud-african și doi foști stoperi importanți de la FCSB, Fernando Varela și Lukasz Szukala.

"Ngezana se numără printre fundașii foarte buni. Băiatul ăsta mi se pare tot mai calm, tot mai sigur. E într-o progesie fantastică, frumoasă. Mai greșește câte o pasă, dar văd ceva în urma lui de la meci la meci. Eu cred că e mai bun decât Varela.

Are ceva în plus față de Varela. Pe Varela l-am cunoscut când eram secund la Vaslui, un copil cu potențial foarte bun. Și Varela și Szukala au fost doi fundași foarte buni, dar băiatul ăsta, la ce e acum, e de departe cel mai bun din România. A avut o creștere frumoasă de tot", a spus Marius Baciu.

Basarab Panduru: "Când a venit Ngezana, râdeai de el. Acum trece cineva de el?"

Basarab Panduru a remarcat creșterea impresionantă a lui Ngezana, care a fost cumpărat vara trecută de la Kaizer Chiefs, pentru 600.000 de euro.

"Gândește-te când a venit. Când a venit, râdeai de el. Aveai impresia că nu știe nimic, te întrebai ce caută aici. Într-un timp foarte scurt a ajuns de la 1 la 8, în momentul ăsta. El a progresat. La început ți se părea că nu știe fotbal și te întrebai ce jucător e. Acum n-ai treabă.

Trece cineva de el? La noi în campionat, cam greu să treacă cineva de el. Nu mă miră deloc dacă pleacă Ngezana, dar nici dacă pleaca Dawa, așa, cu cât fotbal știe Dawa", a spus Panduru.

Prestațiile bune de la FCSB i-au adus lui Siyabonga Ngezana și convocări la naționala Africii de Sud. În următoarele zile, fundașul de la FCSB va înfrunta Uganda (6 septembrie) și Sudanul de Sud (10 septembrie), în preliminariile Cupei Africii.

Siyabonga Ngezana a vorbit despre plecarea de la FCSB după victoria cu UTA Arad

Siyabonga Ngezana a mărturisit la finalul partidei că este foarte fericit pentru victoria obținută de roș-albaștri în fața celor de la UTA Arad. Ngezana a fost întrebat despre o eventuală plecare de la FCSB, însă a transmis că îi va părăsi pe roș-albaștri doar când Gigi Becali va considera că nu mai este util.

”Mulțumesc FCSB-ului că mi-a dat șansa să joc în România, mă bucur că am marcat. Am avut multe meciuri în Europa, nu ne-am concentrat pe campionat. Cred că trebuie să construim pe acest rezultat. Nu a fost ca la Sibiu. Sunt mereu pregătit, sunt calm și sunt foarte fericit. Cel mai mult mă bucură că nu am primit gol.

Avem pauza competițională, apoi venim de la echipele naționale și sperăm să fiu proaspeți după aceste acțiuni. Contează foarte mult managementul, staff-ul. Nu e ușor să joci doar cu un 11, trebuie să faci schimbări, mai sunt și accidentări. Am fost concentrați pe Europa, dar treuie să vedem ce facem și în campionat.

Voi rămâne la FCSB atât timp cât patronul spune că sunt util. Vreau să las o moștenire aici, campionatul crește, se vede acest lucru.

Manchester United este echipa din premier League pe care o susțin. Asemenea meci este o motivație. Trebuie să încerci să te antrenezi pentru a fi la același nivel cu ei, încercăm să ne îmbunătățim meci de meci”, a spus Siyabonga Ngezana la finalul meciului.