Israelienii i-au făcut radiografia FCSB-ului! Cum l-au descris pe Gigi Becali și ce au scris despre Florinel Coman

Dacă se vor califica în turul doi preliminar, lucru ce pare doar o formalitate, FCSB va disputa acasă primul meci cu Maccabi Tel Aviv.

Israelienii au făcut radiografia FCSB-ului

Israelienii de la Sport5.co.il i-au făcut o radiografie FCSB-ului și au vorbit și despre patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. În descrierea lor, israelienii au omis scandalul pentru palmares dintre echipa patronată de Gigi Becali și CSA Steaua.

”Pentru cei care nu știu, FCSB este un club de lux din Europa, care a și câștigat Cupa Campionilor în 1985/86, înainte ca această competiție să fie numită Champions League. Ultimul titlu de campioană este al 27-lea din istoria clubului și s-au chinuit mult în ultimii ani pentru această reușită. În plus, FCSB a câștigat de 24 de ori Cupa româniei și Supercupa Europei în 1986.

Steaua (n.r. FCSB) a câștigat primul titlu după nouă ani foarte dificili în care au încheiat de șapte ori pe locul doi și o dată pe locul cinci. Echipa a trecut printr-o schimbare de denumire, după ce dreptul de utilizare a fost luat de către Ministerul Apărării. Au trecut prin multe scandaluri, dar acum au reușit în sfârșit să se ridice.

FCSB are mai mulți jucători foarte interesanți și are patru reprezentanți la EURO. Unul dintre ei a fost chiar titular în victoria impresionantă obținută în fața Ucrainei. Acesta este Florinel Coman, care a fost golgheterul echipei și regele assisturilor în ultimul sezon”, au scris israelienii, care au notat că ”șeptarul” de la FCSB are o ”clauză de reziliere de 100 de milioane de euro”, lucru complet fals. Clauza de reziliere a lui Florinel Coman este de ”doar” 5 milioane de euro.

Cum l-au descris israelienii pe Gigi Becali

Gigi Becali a devenit deja cunoscut în afara României pentru felul său extravagant de a fi, lucru ce nu a trecut neobservat nici de către jurnaliștii israelieni.

”Steaua București (n.r. FCSB) are de asemenea un patron faimos și foarte colorat, Gigi Becali. Echipa este pregătită de cipriotul Elias Charalambous, iar asistentul său este nimeni altul decât Mihai Pintilii, care a jucat pentru Hapoel Tel Aviv. Este categoric o echipă care îi poate pune probleme lui Maccabi Tel Aviv”, au mai scris cei de la Sport5.co.il.